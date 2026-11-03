हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ऑस्ट्रेलिया के NRI की डूबने से मौत, कनखल में मिला शव
हरिद्वार में गंगा में नहाते समय ऑस्ट्रेलियाई NRI की डूबने से मौत हो गई. जल पुलिस ने घंटों सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 8:52 PM IST
हरिद्वार: नगर कोतवाली स्थित सप्तऋषि क्षेत्र में परिजनों के साथ गंगा स्नान करने आए ऑस्ट्रेलिया निवासी एनआरआई (नॉन रेजिडेंट इंडियन) की गंगा में डूबने से मौत हो गई. मंगलवार दोपहर ठोकर नंबर 16 के पास स्नान करते समय वह गहरे पानी में चले गए और डूबकर लापता हो गए. जल पुलिस ने कई घंटे तक सर्च अभियान चलाने के बाद शाम को कनखल क्षेत्र से उनका शव बरामद किया. मृतक की पहचान 31 वर्षीय वास्तव मूर्ति के रूप में हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं.
पुलिस के अनुसार, एनआरआई वास्तव मूर्ति मंगलवार को अपने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे. उनके साथ सास, ससुर और पत्नी समेत परिवार के सात लोग थे. दोपहर करीब डेढ़ बजे सभी नगर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि स्थित ठोकर नंबर 16 के पास गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे.
बताया जा रहा है कि वास्तव मूर्ति को तैरना आता था. वह गंगा के बीच में जाकर स्नान करने लगे. इसी दौरान अचानक गहरे पानी में डूब गए और लापता हो गए. आंखों के सामने परिवार के सदस्य को डूबता देख परिजनों में चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही सप्तऋषि चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने जल पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया.
इसके बाद जल पुलिस के जवानों ने गंगा में सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन काफी तलाश के बावजूद घटनास्थल के आसपास उनका पता नहीं चल पाया. करीब 4 घंटे की तलाश के बाद शाम करीब 5 बजे कनखल क्षेत्र में जल पुलिस के जवानों ने वास्तव मूर्ति का शव बरामद कर लिया.
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
-खेमेंद्र गंगवार, सप्तऋषि चौकी प्रभारी-
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