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हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ऑस्ट्रेलिया के NRI की डूबने से मौत, कनखल में मिला शव

हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ऑस्ट्रेलिया के NRI की डूबने से मौत ( PHOTO-HARIDWAR POLICE )

हरिद्वार: नगर कोतवाली स्थित सप्तऋषि क्षेत्र में परिजनों के साथ गंगा स्नान करने आए ऑस्ट्रेलिया निवासी एनआरआई (नॉन रेजिडेंट इंडियन) की गंगा में डूबने से मौत हो गई. मंगलवार दोपहर ठोकर नंबर 16 के पास स्नान करते समय वह गहरे पानी में चले गए और डूबकर लापता हो गए. जल पुलिस ने कई घंटे तक सर्च अभियान चलाने के बाद शाम को कनखल क्षेत्र से उनका शव बरामद किया. मृतक की पहचान 31 वर्षीय वास्तव मूर्ति के रूप में हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं.

पुलिस के अनुसार, एनआरआई वास्तव मूर्ति मंगलवार को अपने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे. उनके साथ सास, ससुर और पत्नी समेत परिवार के सात लोग थे. दोपहर करीब डेढ़ बजे सभी नगर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि स्थित ठोकर नंबर 16 के पास गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे.