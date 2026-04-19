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अयोध्या पहुंचा अनोखा मेहमान, ऑस्ट्रेलिया के एमू को देखने के लिए लगी भीड़

एमू पक्षी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र.

एमू पक्षी
एमू पक्षी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 4:10 PM IST

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अयोध्या: यूपी के अयोध्या के ऐतिहासिक बहू बेगम मकबरा परिसर में ऑस्ट्रेलियन के दुर्लभ उड़ानहीन पक्षी एमू जोड़ा टहलता दिखाई दिया. यह पक्षी शुतुरमुर्ग प्रजाति से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, यह पक्षी उड़ नहीं सकता, फिर सवाल यह है कि ये पक्षी यहां तक कैसे पहुंचा? फिलहाल यह दुर्लभ दृश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. वन विभाग के अनुसार, मकबरे परिसर में एमू पक्षियों का एक जोड़ा मौजूद है.

डीएफओ प्रखर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पक्षी मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है. शुतुरमुर्ग जैसी प्रजाति से संबंधित है. खास बात यह है कि एमू उड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी तेज रफ्तार और अनोखे व्यवहार के कारण दुनिया के सबसे खास पक्षियों में गिना जाता है.

उन्होंने कहा कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं है. ऐसे विदेशी (एक्जॉटिक) जीवों के लिए अलग नियम लागू होते हैं, जिनके तहत इनके पालन-पोषण और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है.

  1. यह दुनिया के सबसे बड़े उड़ानहीन पक्षियों में से एक है
  2. बेहद तेज दौड़ सकता है और तैरने में भी सक्षम होता है
  3. लंबी गर्दन और मजबूत पैरों के कारण अलग पहचान
  4. सर्वाहारी फल, बीज, घास, कीड़े और छोटे जीव खाता है
  5. लगभग 25–30 साल तक जीवित रह सकता है.

धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थल पर इस विदेशी पक्षी की मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. आखिर यह यहां कैसे पहुंचा और इसकी देखभाल कितनी सुरक्षित है? हालांकि वन विभाग इसकी निगरानी में जुटा है.

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