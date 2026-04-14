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रतलाम के जंगल में विदेशी को देखने जुटी हजारों की भीड़, भटकते हुए आया ऑस्ट्रेलियाई छोरा

बांगरोद रेलवे स्टेशन के पास से भटक गया था विदेशी टूरिस्ट, ग्रामीणों ने टूटी-फूटी इंग्लिश में की बात, फिर पुलिस से दिलाई मदद

AUSTRALIAN MAN IN RATLAM JUNGLE
रतलाम में भटक कर जंगल के पास पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई युवक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:33 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 11:46 AM IST

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रतलाम : नामली थाना क्षेत्र में बीती रात जंगल में एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक रास्ता भटक कर जंगल में पहुंच गया. स्थानीय ग्रामीणों को युवक एक पेड़ के नीचे बैठा मिला है. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद बांगरोद चौकी प्रभारी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और ऑस्ट्रेलियाई युवक से चर्चा की. 42 वर्षीय विदेशी युवक के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था और वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया हुआ था. गलतफहमी में वह बांगरोद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया, जिसके बाद वह रास्ता भटक.

देर रात जंगल में विदेशी युवक के मिलने पर लगी भीड़

रास्ता भटक कर बांगरोद और जड़वासा के बीच स्थित जंगल में पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को कुछ स्थानीय लोगों ने देखा. जैसे ही आसपास के गांव में इसकी जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई, जिसकी वजह से विदेशी युवक असहज हो गया और अपने बैग और सामान को सुरक्षित रखने का प्रयास करने लगा. स्थानीय लोगों ने उसकी मदद के लिए बांगरोद चौकी पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और विदेशी युवक से चर्चा की.

RATLAM AUSTRALIAN man found
बांगरोद रेलवे स्टेशन के पास मिला ऑस्ट्रेलियाई युवक (Etv Bharat)

चौकी प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया, '' ऑस्ट्रेलियाई युवक के पास पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा था. लगेज में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी. ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, उसने रास्ता भटक जाने की जानकारी दी और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने की इच्छा व्यक्त की. इसके बाद उसे सुरक्षित बांगरोद रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया.''

Australian Man in Ratlam Jungle
ग्रामीण और पुलिस ने युवक को सुरक्षित स्टेशन पहुंचाया (Etv Bharat)

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बोला- मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह विदेशी युवक देर शाम से ही यहां वहां भटक रहा था. लेकिन भाषा की समस्या की वजह से लोगों को कुछ समझा नहीं पा रहा था. स्थानीय युवा विवेक पाटीदार ने बताया, '' टूटी-फूटी इंग्लिश में उससे थोड़ी बहुत बात की जिसमें यह समझ में आया कि वह इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ है और राधे-राधे बोलकर लोगों से अभिवादन कर रहा था. इसके बाद उसकी मदद के लिए बांगरोद चौकी पुलिस को सूचना दी गई थी. स्टेशन पर छोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने कहा कि वह अब स्टेशन पर सुरक्षित है. वह काफी डर गया था.''

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मध्य प्रदेश के कई शहरों में विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं. वहीं, कई सोले ट्रैवलर्स भी भारतीय संस्कृति को करीब से देखने के लिए अकेले निकल पड़ते हैं. स्थानीय लोगों की मदद से टूरिस्ट हमेशा सुरक्षित रहते हैं.

Last Updated : April 14, 2026 at 11:46 AM IST

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