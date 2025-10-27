ETV Bharat / state

1 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादियों के 22 मुहूर्त, देवउठनी एकादशी से सर्राफा बाजार में फिर आएगी तेजी

1 नवंबर को देव जागरण एकादशी के साथ ही शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. क्योंकि 4 महीने तक भगवान क्षीरसागर में विश्राम करने के बाद जागृत होते हैं और यहीं से हिंदू धर्म में शुभ कार्य और शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं. इस साल नवंबर और दिसंबर में काफी शादी के मुहूर्त हैं: लक्ष्मीनारायण लाहोटी, सराफा कारोबारी, रायपुर

देवउठनी एकादशी के बाद शुरू होंगी शादियां: वर्तमान में सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. बावजूद इसके सोने और चांदी के बगैर शादियां भी संभव नहीं है. ऐसे में लोग अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी के समान और जेवर की खरीदी करते हैं. खरीदी करने वाले ग्राहक अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी के वजन को कम करके खरीदी जरूर करते हैं. सोमवार को सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1 लाख 26 हजार 500 है. वहीं प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 1 लाख 54 हजार है.

रायपुर: देश में 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा. भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद एक नवंबर को उनका जागरण होगा. यही जागरण देव कहलाता है, इसमें बिना मुहूर्त देखे शादियां होती हैं. 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक शादियों के 22 मुहूर्त हैं. जिसमें 6 मुहूर्त शुभ माने गए हैं और 16 मुहूर्त अशुद्ध माने गए हैं. कुल मिलाकर इन 22 मुहूर्त में शादियां होंगी.

सोने चांदी की बढ़ेगी बिक्री: सराफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी ने बताया कि शादी में खरीदी जाने वाली चांदी के सामानों में चांदी के पायल, करधन, अंगूठी, बिछिया, बाजूबंद, हस्त मिलाप, अंगूठी की बिक्री बढ़ जाएगी. साथ ही चोटी में लगाने वाले चांदी के बक्कल, चांदी की चूड़ियां इसके साथ ही तीन चेन वाली बिछिया जो सिर्फ शादी विवाह के समय पहनी जाती है उसकी डिमांड बढ़ेगी. चांदी की सिंदूर की डिब्बी, चाबी का गुच्छा, मंगलसूत्र जैसी चीज शादी में खरीदी होती है वैसी ही खरीदी शुरू होगी. रहा सवाल सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी का तो असर जरूर पड़ता है लेकिन लोग अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी के जेवर खरीदते हैं.



रायपुर सर्राफा बाजार: रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि "देवउठनी एकादशी यानी देव जागरण एकादशी के बाद शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं. इस साल भी शादियों के ज्यादा मुहूर्त नवंबर और दिसंबर के महीने में पड़ रहे हैं. वर्तमान में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 1 लाख 26 हजार 500 रुपए वहीं प्रति किलोग्राम चांदी का दाम 1 लाख 54 हजार रुपए तक पहुंच गया है. बावजूद सोने और चांदी की खरीदी पर असर नहीं के बराबर पड़ता है. क्योंकि ग्राहक अपनी बजट के आधार पर सोने और चांदी की खरीदी करते हैं, जो बजट होता है उसमें सोने और चांदी के वजन को कम करके बजट को ग्राहक मेंटेन करते हैं.

सोने के सामानों में लाइट वेट और हैवी वेट की ज्वेलरी पसंद की जाती है. हैवीवेट की ज्वेलरी शादी में देने के लिए होती है और लाइट वेट ज्वैलरी गिफ्ट देने के लिए ग्राहक खरीदते हैं. सोने के समान में चैन मंगलसूत्र हार कंगन पाटला और अंगूठी जैसी चीज शामिल है: हरख मालू, रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष

क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि 1 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक शादियों के कुल 22 मुहूर्त हैं. जिसमें से 6 मुहूर्त शुभ माने गए हैं. 16 मुहूर्त अशुद्ध मुहूर्त कहलाते हैं. लेकिन इस दौरान भी शादियां होती है. इस तरह से नवंबर और दिसंबर में 22 मुहूर्त शादियों के पड़ रहे हैं. शादियों के समय लोग सोने चांदी के जेवर के साथ ही बर्तन गिफ्ट आइटम कपड़े जैसी चीज भी खरीदते हैं.

पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने कहा, देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर से शादियों के मुहूर्त शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेंगे. 14 दिसंबर के बाद धनु की संक्रांति होने के साथ ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है. धनु और मीन के सूर्य में सभी प्रकार के शुभ और वैवाहिक कार्यों पर ब्रेक लग जाता है. 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक विवाह मुहूर्त के अभाव रहेंगे.



