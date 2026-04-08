आत्मनिर्भरता की मिसाल बना छत्तीसगढ़ का औराटोला गांव, पहला लखपति दीदी ग्राम, प्रेरणादायक सफलता की कहानियां
यह मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा है. औराटोला ने साबित किया कि सही दिशा, मेहनत से गांव भी आत्मनिर्भर बन सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 8:37 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का छोटा सा गांव औराटोला आज पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया है. यह गांव “लखपति दीदी ग्राम” के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां हर परिवार की महिलाएं सालाना 1 लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित कर रही हैं. यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास, सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है.
औराटोला की सफलता की कहानी
डौंडी विकासखंड का औराटोला गाँव बालोद जिले का पहला “लखपति ग्राम” बना है. यहां कुल 65 परिवार हैं और 6 स्व-सहायता समूह है. सभी सदस्य लखपति दीदी हैं. यह उपलब्धि साबित करती है कि सही दिशा और मेहनत से कोई भी गाँव आत्मनिर्भर बन सकता है.
लखपति दीदी योजना क्या है?
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत शुरू की गई लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत महिलाओं को स्व-सहायता समूह (SHG) से जोड़कर उन्हें कई आजीविका गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है.
क्या है इसका मुख्य लक्ष्य
लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य हर परिवार की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपये करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. इसके साथ ही गरीबी को स्थायी रूप से खत्म करने का काम भी इस योजना के तहत हो रहा है. बालोद जिले में अब तक 20,982 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है.
विकास का मॉडल बना लखपति दीदी
लखपति दीदी से अब लखपति ग्राम तक का सफर तय किया जा रहा है. यह सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक व्यापक विकास मॉडल है. इसका उद्देश्य है कि गांव का हर परिवार आर्थिक रूप से सक्षम बने. इसके तहत एक ही आय स्रोत पर निर्भरता खत्म की जा रही है. 3–4 अलग-अलग आय के साधन विकसित किए जा रहे हैं. साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण पर जोर और सामूहिक कार्य प्रणाली (SHG) पर ध्यान दिया जा रहा है.
आय बढ़ाने पर जोर
गांव में ही अलग-अलग कई प्रमुख साधनों से महिलाओं को गतिविधियों से जोड़ा गया है. जैसे उन्नत कृषि के तहत बेमौसमी सब्जियां, नकदी फसलें और जैविक खेती की जा रही है. वहीं पशुपालन के तहत डेयरी (दूध उत्पादन), बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन किया जा रहा है. गैर-कृषि कार्य पर भी फोकस करते हुए मशरूम उत्पादन, सिलाई, छोटे उद्योग (फाइल पैड बनाना आदि) काम से महिलाओं को जोड़ा गया है. इतना ही नहीं कौशल विकास के तहत तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
कैसे लागू हुआ यह मॉडल?
हर परिवार के लिए अलग “आजीविका योजना” बनाई गई, जिसमें उनकी वर्तमान आय और भविष्य के लक्ष्य तय किए गए. बैंक से आसान ऋण दिए गए, 4054 समूहों को 114 करोड़ रुपये का ऋण मिला है. साथ ही 801 समूहों को 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्त दिया गया. बाजार की सुविधा देकर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को स्थानीय बाजार, सरकारी कार्यालय, सरस मेले में बेचा जाने लगा. सखी मॉडल के तहत ये महिलाएं घर-घर जाकर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देती हैं.
प्रेरणादायक सफलता की कहानियां
- कुमेश्वरी ने 50,000 रुपये का ऋण लिया और तालाब में रोहू और कतला मछली पालन शुरू किया. साथ में सब्जी उत्पादन भी किया. इससे परिणाम मिला कि साल में दो बार मछली बिक्री हुई और कुल वार्षिक आय लगभग 1.17 लाख रुपये तक पहुंच गई.
- इसी तरह अटल महिला समूह की 10 महिलाओं ने 1 लाख रुपये का ऋण लिया और फाइल पैड बनाने की यूनिट शुरू की. उन्होंने अपने उत्पाद लोकल दुकानों, सरकारी कार्यालयों में बेचना शुरू किया. अब हर सदस्य की मासिक आय 7,000–8,000 रुपये है.
- लोकेश्वरी ने भी कई काम एक साथ शुरू किए. जर्सी गाय से दूध उत्पादन, मशरूम उत्पादन (10–15 किलो रोज), सिलाई कार्य के अलावा उन्होंने दूध से पनीर और खोवा बनाना भी सीखा. इससे सालाना आय 2.6 लाख रुपये से अधिक तक पहुंची.
प्रशासन की भूमिका
जिला प्रशासन ने इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. माइक्रो लेवल योजना, डिजिटल मॉनिटरिंग. नियमित प्रशिक्षण. तकनीकी सहायता से अब तक 26,000 के लक्ष्य में से 20,982 महिलाएं इस श्रेणी में आ चुकी हैं.
औराटोला क्यों बना रोल मॉडल?
- सामूहिक प्रयास
- महिलाओं का नेतृत्व
- बहुआयामी आय स्रोत
- सरकारी योजनाओं का सही उपयोग
- कौशल आधारित विकास
इस पहल से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए
- गरीबी में कमी
- महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा
- परिवार की जीवनशैली में सुधार
- बच्चों की शिक्षा में वृद्धि
- रोजगार के नए अवसर
- अन्य गांवों के लिए सीख
औराटोला की कहानी ने दी सीख
- एक से अधिक आय स्रोत जरूरी हैं
- प्रशिक्षण और कौशल सबसे बड़ी ताकत है
- समूह में काम करने से सफलता आसान होती है
- सरकारी योजनाओं का सही उपयोग जरूरी है
- महिलाएँ बदलाव की असली ताकत हैं