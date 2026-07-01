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बिहार में बड़ा हादसा, बच्चों से भरी स्कूली वैन 15 फीट नीचे नहर में गिरी

औरंगाबाद के कुटुंबा में स्कूल की ओवरलोडेड वैन नहर में गिर गयी. घटना में 13 बच्चे घायल हो गए, जिसमें तीन की हालत गंभीर है.

aurangabad school van accident
औरंगाबाद में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 11:51 AM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में बच्चों से भरे स्कूल वाहन 15 फीट नीचे नहर गिर गया. इस हादसे में वाहन में सवार 13 बच्चे घायल हो गए. घटना जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि अंबा-नवीनगर मुख्य मार्ग पर तामसी मोड़ के पास स्कूली बच्चों से भरे वाहन नहर में गिर गए.

बुधवार सुबह हुआ हादसा: यह घटना बुधवार की सुबह बच्चों के विद्यालय पहुंचने से पहले घटित हुई. वैन अंबा स्थित संत जेवियर हाई स्कूल की थी, जिस पर कुटुंबा, लखना, महुआ धाम और मीरपुर गांव के बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे. घटना के बाद चालक वैन छोड़कर तुरंत मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों ने तोड़ा गाड़ी का कांच: हादसे के बाद चीख-पुकार मचने पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों ने वैन में फंसे बच्चों को कांच तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल पहुंचाया. हादसे में वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गाड़ी के कांच टूट गए.

aurangabad school van accident
औरंगाबाद में हादसा (ETV Bharat)

तीन बच्चों की हालत बेहद नाजुक: हादसे में घायल तीन बच्चों 5 वर्षीय आरवी प्रताप, 12 वर्षीय हर्ष कुमार और 7 वर्षीय मौली कुमारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया. अन्य घायलों में साक्षी कुमारी, आदित्य राज, अमी कुमारी, लकी राज, सुगंध आर्यन, सृष्टि कुमारी, आयुष, अक्षय, वैभव, आबिद और अमित शामिल हैं.

क्षमता से अधिक बच्चे थे सवार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस-ठूंस कर बैठाया गया था. हालांकि सड़क किनारे सुरक्षा के लिए रेलिंग बनी हुई है, फिर भी ओवरस्पीड होने के कारण वैन सड़क से लुढ़कते हुए नीचे नहर में जा गिरी. हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी.

पूर्व सांसद और शिक्षक पहुंचे अस्पताल: हादसे की खबर मिलते ही पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और स्कूल के शिक्षक तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे. विद्यालय प्रबंधन के राहुल कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है. ड्राइवर ने फोन पर बताया कि दूसरे वाहन के सामने आने से वैन का बैलेंस बिगड़ा था.

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अस्पताल पहुंचे पूर्व सांसद (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की चालक की तलाश: घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गयी. स्कूल के शिक्षक से घटना की जानकारी ली है. कुटुंबा थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना को लेकर कारण का पता लगाया जा रहा है. साथ ही फरार चालक के बारे में जानकारी ली जा रही है.

"पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस फरार वाहन चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है." -इमरान आलम, थानाध्यक्ष, कुटुंबा

स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों का आक्रोश: हादसे के बाद घायल बच्चों के अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया. उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चों के परिवहन के लिए पुरानी और जर्जर गाड़ियों का इस्तेमाल करता है. वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.

परिवहन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल: अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल बसों और वैन की फिटनेस जांच को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह निष्क्रिय है. अन्य रूटों से रद्द किए गए कंडम वाहनों को विद्यालयों में चलाया जाता है. इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

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