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'RJD मेरी जिंदगी की आखिरी पार्टी', अभय कुशवाहा ने BJP में जाने की अटकलों को किया खारिज

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ( ETV Bharat )

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा को लेकर बिहार की सियासत गरमायी हुई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नजदीकियां और बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है. हालांकि अब उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि वह लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हैं. सीएम से मुलाकात पर दी सफाई: अभय कुशवाहा ने कहा कि वह राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से प्रभावित हैं और उनकी राजनीतिक शुरुआत भी आरजेडी से ही हुई थी. मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिस फोटो को आधार बनाकर बीजेपी में जाने की अटकलबाजी लगाई जा रही है, हास्यास्पद है. मुख्यमंत्री राज्य का होते हैं, किसी दल या जाति के नहीं. वह अपने क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर गंभीरता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए सीएम से मिले थे. आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा (ETV Bharat) 'समाजवादी विचारधारा है मेरी': आरजेडी संसदीय दल के नेता ने कहा कि वह शुरू से ही समाजवादी विचारधारा के रहे हैं. 10 साल अपने पंचायत के मुखिया रहे. उसके बाद टिकारी से विधायक रहे और अभी औरंगाबाद से सांसद हैं. वह हमेशा लालू प्रसाद यादव की नीतियों पर चले हैं और यही कारण है कि वह आरजेडी और जेडीयू के अलावे किसी तीसरी पार्टी में आज तक नहीं गए हैं.