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'RJD मेरी जिंदगी की आखिरी पार्टी', अभय कुशवाहा ने BJP में जाने की अटकलों को किया खारिज

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को बेबुनियाद बताया है. पढ़ें पूरी खबर..

Abhay Kushwaha
आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 6:52 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा को लेकर बिहार की सियासत गरमायी हुई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नजदीकियां और बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है. हालांकि अब उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि वह लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हैं.

सीएम से मुलाकात पर दी सफाई: अभय कुशवाहा ने कहा कि वह राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से प्रभावित हैं और उनकी राजनीतिक शुरुआत भी आरजेडी से ही हुई थी. मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिस फोटो को आधार बनाकर बीजेपी में जाने की अटकलबाजी लगाई जा रही है, हास्यास्पद है. मुख्यमंत्री राज्य का होते हैं, किसी दल या जाति के नहीं. वह अपने क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर गंभीरता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए सीएम से मिले थे.

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा (ETV Bharat)

'समाजवादी विचारधारा है मेरी': आरजेडी संसदीय दल के नेता ने कहा कि वह शुरू से ही समाजवादी विचारधारा के रहे हैं. 10 साल अपने पंचायत के मुखिया रहे. उसके बाद टिकारी से विधायक रहे और अभी औरंगाबाद से सांसद हैं. वह हमेशा लालू प्रसाद यादव की नीतियों पर चले हैं और यही कारण है कि वह आरजेडी और जेडीयू के अलावे किसी तीसरी पार्टी में आज तक नहीं गए हैं.

'आरजेडी मेरा अंतिम दल': अभय कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मेरा अंतिम दल है. यहां से बाहर जाने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया है. युवा राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है. उन पर पार्टी ने विश्वास किया है और वह इस विश्वास पर खरा उतरेंगे.

Abhay Kushwaha
तेजस्वी यादव के साथ अभय कुशवाहा (ETV Bharat)

"अगला लोकसभा ही नहीं आने वाले समय में अब हमारी पार्टी कोई दूसरी नहीं हो सकती है. हम समाजवादी विचारधारा से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं. मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत बात नहीं है. बिहार के सीएम किसी जाति या पार्टी से नहीं होते. हम उनसे क्षेत्र के विकास कार्यों के सिलसिले में मिले थे. इस मुलाकात का राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए."- अभय कुशवाहा, आरजेडी सांसद, औरंगाबाद

औरंगाबाद सांसद ने कहा कि गया जिले के बांके बाजार जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है. इसलिए वह बांके बाजार से मदनपुर तक जंगल के रास्ते सड़क बनवाने की कोशिश में लगे हैं. इसके अलावे स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 को फोरलेन बनाने की बात को लेकर मुख्यमंत्री से लगातार आग्रह कर रहे हैं. विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कोई गुनाह नहीं है.

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