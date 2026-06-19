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बिहार में मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की मिली लाश, औरंगाबाद पुलिस पर हत्या का आरोप

मोबाइल चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए युवक की लाश बरामद हुई है जिसके बाद औरंगाबाद पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है-

नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुई लाश
नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुई लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 5:36 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में डेहरी नगर थाना क्षेत्र से गुरुवार को एक युवक की लाश बरामद हुई. मामले में परिजनों ने पुलिस पर ही हत्या का संगीन आरोप लगाया है. मृतक औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के मंगल बीघा गांव निवासी 20 वर्षीय रौशन कुमार के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है.

नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुई लाश : परिजनों के मुताबिक मृतक तमिलनाडु में रहकर मजदूरी का काम करता था. गुरुवार को जब वह तमिलनाडु से घर लौटा, तो आरोप है कि औरंगाबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया. परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और उन्होंने आरोपी के वस्त्र की भी मांग की, लेकिन शुक्रवार को उनके बेटे का शव रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र से बरामद हुआ.

नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुई लाश
नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुई लाश (ETV Bharat)

संदिग्ध हालत में मिली लाश : दरअसल रोहतास पुलिस को एनीकट के समीप गुरुवार की शाम युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली. पुलिस के अनुसार युवक की आंखें खुली थीं और जीभ बाहर निकला था. पुलिस ने घटनास्थल से हवाई चप्पल, मोबाइल के दो सिम कार्ड, एक डायरी तथा कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद किया है. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और कई साक्ष्य जुटाए.

परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप : इस मामले में परिजनों ने औरंगाबाद जिले के अंबा थाने की पुलिस पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जब पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, तो उसकी लाश रोहतास जिले से कैसे मिली? परिजनों ने औरंगाबाद पुलिस पर ही हत्या के बाद शव को फेंकने का आरोप लगाया है.

''तमिलनाडु में रहकर मजदूरी कर रहा था. वापिस जब आया तो अम्बा थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में जेल में बंद कर दिया. फिर पुलिस का फोन आया कि आप लोग कपड़े लेकर पहुंचें. आरोपी को जेल भेजा जा रहा है. बाद में सूचना मिली कि भतीजे की लाश एनीकट में बरामद हुई है. यह सरासर हत्या है. निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई हो यही हमारी मांग है.'' - जीतेन्द्र चौधरी, मृतक के चाचा

'हिरासत में लेकर बाद छोड़ दिया' : परिजनों ने यह भी बताया कि औरंगाबाद पुलिस से जब इस बाबत पूछताछ की गई, तो उन्होंने हिरासत में लेने के बाद उसे छोड़ने की जानकारी दी. हालांकि इस पूरे मामले में रोहतास पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. डेहरी के एएसपी अतुलेश झा के अनुसार एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से कई साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. हत्या की आशंका को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है.

"पुलिस की टीम हत्या के एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. एनीकट स्थित उक्त स्थल नशेड़ियों का पनाहगार है, जहां रात के अंधेरे में नशा सेवन करने वाले युवकों को अक्सर देखा जा सकता है. बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की सटीक जानकारी मिलेगी. वहीं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.''- अतुलेश झा, एएसपी, रोहतास

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