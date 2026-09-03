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बिहार में फर्जी MLC गिरफ्तार, सरकारी दफ्तर में फोन कर अधिकारियों को धमकाने का आरोप

औरंगाबाद में सरकारी दफ्तरों में फोन करके दबाव बनाने के आरोप में एक फर्ज़ी MLC को गिरफ्तार हुआ है. रिपोर्ट- राजेश रंजन

FAKE MLC ARRESTED
औरंगाबाद में फर्जी विधान पार्षद गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 4:19 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार की औरंगाबाद पुलिस ने पिछले काफी दिनों से सक्रिय फर्जी विधान पार्षद को गिरफ्तार किया है. यह शख्स फर्जी सिम कार्ड से नंबर निकालता था और खुद को एमएलसी बताकर विभिन्न सरकारी कार्यालय में फोन करता था. जहां वह कई अनुचित कामों के लिए दबाव बनाता था. आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

फर्जी एमएलसी गिरफ्तार

सदर एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि फर्जी सिम कार्ड के जरिए खुद को विधान परिषद सदस्य एमएलसी बताकर सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को धमकाने तथा अनुचित दबाव बनाने के मामले में औरंगाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया है.

दीनदयाल पांडेय के रूप में पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीनदयाल पांडेय के रूप में की गई है. इस मामले में औरंगाबाद सदर एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि मामले की शुरुआत मंगलवार को हुई. देव थाना में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर पप्पू कुमार के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया.

कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एमएलसी संजय कुमार यादव बताते हुए पप्पू कुमार से शालिनी कुमारी और दीनदयाल पांडेय का चरित्र प्रमाण पत्र जल्द बनवाने का दबाव बनाया. इतना ही नहीं, काम नहीं करने पर नौकरी से हटवाने की धमकी भी दी गई.

जांच में सामने आया फर्जी सिम का खेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए पप्पू कुमार ने इसकी सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तकनीकी शाखा ने संबंधित मोबाइल नंबर का गहन सत्यापन किया.

जांच के दौरान पता चला कि जिस सिम कार्ड से कॉल किया गया था, वह ग्राम-गुरैया निवासी ग्रामीण अरुण कुमार यादव के नाम पर जारी दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया था. पुलिस के अनुसार, इसी सिम कार्ड का इस्तेमाल पहले भी कई बीडीओ, एसडीओ और अन्य अधिकारियों से बातचीत करने के लिए किया गया था.

घेराबंदी कर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

औरंगाबाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसूचना संकलन, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी की पहचान की. इसके बाद छापेमारी कर मुख्य आरोपी दीनदयाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से वह सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को धमकाने के लिए किया गया था.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया. उसके बयान के अनुसार, वह संबंधित नंबर से खुद को एमएलसी संजय कुमार यादव बताता था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपना काम कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाता था. अधिकारियों द्वारा उसकी बात नहीं मानने पर वह उन्हें ट्रांसफर कराने की धमकी देता था.

देव थाना में दर्ज हुआ मामला

इस संबंध में देव थाना कांड संख्या 280/26, दिनांक 02 सितंबर 2026 के तहत अलग-अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान जिले के ही देव थाना के गुरैया गांव निवासी अर्जुन पाण्डेय के पुत्र दीनदयाल पाण्डेय के रूप में की गई है.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी केस दर्ज हुआ है. उसके खिलाफ देव थाना कांड संख्या 146/18 वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र संख्या 20/21 भी दाखिल किया जा चुका है. आरोपी इस मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर था.

धमकाने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल

पूरे मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि आरोपी ने फर्जी सिम और एक जनप्रतिनिधि की पहचान का सहारा लेकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रभाव बनाने की कोशिश की. पहले चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव बनाया और काम नहीं करने पर नौकरी से हटवाने और अधिकारियों के तबादले की धमकी दी.

"फर्जी सिम से खुद को एमएलसी बताकर सरकारी कर्मियों एवं अधिकारियों को धमकाने व अनुचित दबाव बनाने वाले अपराधी दीनदयाल पांडे को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की तकनीकी जांच के बाद फर्जी सिम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ और मामले के मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई जा सकी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जी नंबर से किन-किन अधिकारियों और कर्मियों को फोन किया गया था."- आदित्य कुमार, सदर एसडीपीओ, औरंगाबाद

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