आधी रात में भरभराकर गिर गया मिट्टी का घर, मां-भाई के साथ सो रही 12 वर्षीय मासूम की मौत
औरंगाबाद में मिट्टी के घर धराशायी हो गया. मलबे में दबने के 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गयी. रिपोर्ट-रंजेश रंजन
Published : September 4, 2026 at 11:06 AM IST
औरंगाबाद: जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के सिंहुड़ी गांव में गुरुवार की देर रात अचानक चीख-पुकार मच गई. तेज आवाज सुनकर ग्रामीण घर से बाहर निकले तो देखा कि कन्हाई विश्वकर्मा का मिट्टी का मकान धराशायी हो गया है. उसके मलबे में पूरा परिवार दबा हुआ है.
मदद के लिए दौड़े ग्रामीण
ग्रामीण मदद के लिए तुरंत कन्हाई विश्वकर्मा के घर की ओर दौड़े. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी पांच लोगों को बाहर निकाला गया. इस दौरान कन्हाई विश्वकर्मा की 12 वर्षीय पुत्री को बचाया नहीं जा सका और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. जबकि मां और तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.
मां और अन्य बच्चे घायल
मृतका की पहचान बबली कुमारी के रूप में हुई. घायलों में उसकी मां पूनम देवी के अलावा नंदनी कुमारी, रिमी कुमारी और कुंदन कुमार शामिल हैं. ग्रामीण मलबे से बाहर निकाले गए सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बबली को मृत घोषित कर दिया.
भरभराकर गिर गईं छत
ग्रामीणों के अनुसार कन्हाई विश्वकर्मा की पत्नी पूनम देवी अपने चार बच्चों के साथ गांव में बने अपने पुराने मिट्टी के मकान में प्रतिदिन की भांति सोई हुई थीं. गुरुवार की देर रात अचानक मकान की दीवारें और छत भरभराकर गिर गईं, जिससे पूरा कमरा ध्वस्त हो गया.
हादसे के बाद गांव में मातम
हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. फिलहाल मां और तीनों घायल बच्चों का इलाज जारी है. घटना के बाद सिंहुड़ी गांव में मातम पसरा हुआ है. अचानक हुए इस हादसे से ग्रामीण भी गहरे सदमे में हैं.
पूर्व विधायक ने की मुआवजे की मांग
पूर्व विधायक ऋषि यादव ने घटना पर दुःख प्रकट करते हुए जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए पक्का मकान और उचित मुआवजे की मांग की है. वहीं घटनास्थल पहुंचे ओबरा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. घायल महिला और बच्चों का इलाज चल रहा है.
"घटना की जानकारी मिली है. घर के मबले में दबने से एक बच्ची की मौत हो गयी है. घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मृत बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है." -नीतीश कुमार, ओबरा थाना प्रभारी
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