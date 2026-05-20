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4 साल पहले लापता बच्चा पाकर माता-पिता की लौटी मुस्कान, रहस्यमी तरीके से हुआ खुलासा

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में वट सावित्री पूजा के दिन अपहृत अद्वैत प्रसाद की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. जिस महिला रंजू पासवान के पास से अद्वैत प्रसाद बरामद हुआ था, उसी के ठिकाने से एक और बच्चे को भी बरामद किया गया है.

4 साल बाद मिला लापता बच्चा : यह बच्चा साल 2022 में ओबरा देवी मंदिर से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था. बच्चे की पहचान शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव निवासी अनूप पांडेय का पुत्र है. चार साल बाद बेटे की बरामदगी की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है.

2022 में बट सावित्री पूजा के दिन हुआ था गायब : जानकारी के अनुसार 30 मई 2022 को बट सावित्री पूजा के दिन ओबरा देवी मंदिर परिसर से शिवम कुमार अचानक गायब हो गया था. घटना के बाद परिजनों ने ओबरा थाना में मामला दर्ज कराया था. उस समय पुलिस ने काफी छानबीन और जांच की थी लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया था. इसके बाद धीरे-धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया और परिवार बेटे की तलाश में भटकता रहा.

2026 में फिर हुई वैसी ही घटना : चार साल बाद 16 मई 2026 को बट सावित्री पूजा के दिन ही ओबरा क्षेत्र से अद्वैत प्रसाद नाम का एक और बच्चा गायब हो गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. मामला मगध प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव तक पहुंचा. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया.

सीसीटीवी फुटेज से मिला बड़ा सुराग : एसआईटी ने तकनीकी जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे. जांच के दौरान गया रेलवे स्टेशन का एक फुटेज सामने आया, जिसमें एक महिला अद्वैत प्रसाद का हाथ पकड़कर ले जाती दिखाई दी. पुलिस ने महिला की पहचान रंजू पासवान के रूप में की और उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई.

पूछताछ में सामने आया दूसरा बच्चा : 19 जून 2026 को अद्वैत की बरामदगी के दौरान पुलिस को उसी घर में एक और बच्चा मिला. पूछताछ के दौरान रंजू पासवान ने कबूल किया कि यह बच्चा भी चोरी का है और उसे भी साल 2022 में ओबरा देवी मंदिर से बट सावित्री पूजा के दिन ही अपहरण कर लाया गया था.