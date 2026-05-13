साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे जज, PM मोदी की अपील का असर
पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है. औरंगाबाद में जज भी साइकिल चलाकर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 13, 2026 at 3:01 PM IST
औरंगाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'फ्यूल बचाने' की अपील का असर अब न्यायपालिका में भी दिखने लगा है. बुधवार को औरंगाबाद न्यायालय परिसर में जाने के लिए जज ने साइकिल का उपयोग किया. न सिर्फ जज, बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी भी साइकिल से ही न्यायालय परिसर पहुंचे. इस कदम से उन्होंने ईंधन बचाने का संदेश भी दिया.
साइकिल से कोर्ट पहुंचे जज: औरंगाबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार अपनी लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे. उनके साथ फैमिली कोर्ट के जज अरुण कुमार, पेशकार आत्मानंद राय और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जवान भी साइकिल चलाते नजर आए. इस अनोखी पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
साइकिल पर जज को देख लोग हैरान: जिला जज अपने सरकारी आवास से करीब 500 मीटर की दूरी साइकिल से तय कर व्यवहार न्यायालय पहुंचे. सुबह जब वे साइकिल से कोर्ट की ओर निकले तो रास्ते में मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए. कोर्ट परिसर पहुंचने के बाद भी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी रहीं. कई लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में सकारात्मक संदेश बताया.
आम लोगों में सकारात्मक संदेश: हालांकि जिला जज की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन उनकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील से जोड़कर देखा जा रहा है. जिला जज द्वारा साइकिल से कोर्ट पहुंचने की इस पहल को लोग प्रेरणादायक कदम मान रहे हैं. इससे आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ेगी और फ्यूल बचाने की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.
पीएम ने की थी अपील: पिछले दिनों पीएम मोदी ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि जहां तक संभव हो, लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें और मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा.
राष्ट्र प्रथम- कर्तव्य सर्वोपरि! 🇮🇳— BJP (@BJP4India) May 11, 2026
पीएम श्री @narendramodi ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को सशक्त बनाने के लिए देशवासियों से की 7 अपीलें।
आइए, एकजुट होकर संकल्प लें और देश को मजबूत बनाएं।💪 pic.twitter.com/qa2CWpqgI4
सीएम और मंत्रियों ने भी लिया फैसला: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्रियों ने भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी है. मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है. सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है.
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