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साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे जज, PM मोदी की अपील का असर

औरंगाबाद जज राजीव रंजन कुमार ( ETV Bharat )

औरंगाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'फ्यूल बचाने' की अपील का असर अब न्यायपालिका में भी दिखने लगा है. बुधवार को औरंगाबाद न्यायालय परिसर में जाने के लिए जज ने साइकिल का उपयोग किया. न सिर्फ जज, बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी भी साइकिल से ही न्यायालय परिसर पहुंचे. इस कदम से उन्होंने ईंधन बचाने का संदेश भी दिया. साइकिल से कोर्ट पहुंचे जज: औरंगाबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार अपनी लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे. उनके साथ फैमिली कोर्ट के जज अरुण कुमार, पेशकार आत्मानंद राय और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जवान भी साइकिल चलाते नजर आए. इस अनोखी पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. साइकिल चला कर सिविल कोर्ट पहुंचे जज (ETV Bharat) साइकिल पर जज को देख लोग हैरान: जिला जज अपने सरकारी आवास से करीब 500 मीटर की दूरी साइकिल से तय कर व्यवहार न्यायालय पहुंचे. सुबह जब वे साइकिल से कोर्ट की ओर निकले तो रास्ते में मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए. कोर्ट परिसर पहुंचने के बाद भी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी रहीं. कई लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में सकारात्मक संदेश बताया.