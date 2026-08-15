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2.48 लाख के नकली नोटों के साथ दो गिरफ्तार, औरंगाबाद में जाली नोटों के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़

बिहार में जाली नोटों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. रिपोर्ट- राजेश रंजन.

AURANGABAD FAKE CURRENCY
गिरफ्त में दोनों आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 9:04 PM IST

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औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने जाली नोटों के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें एक शिक्षक भी शामिल है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 लाख 48 हजार 500 रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए हैं. बरामद सभी नोट 500 रुपये के हैं.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई : इसके अलावा, पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक को जिले में जाली नोटों के परिवहन की सूचना मिली थी.

पुलिस को देखकर भागने लगा : सूचना के आधार पर मदनपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिलों सहित अन्य वाहनों की सघन जांच शुरू की गई. इसी क्रम में रात करीब 8 बजकर 10 मिनट पर मदनपुर थाना मोड़ के पास पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान गया की ओर से एक मोटरसाइकिल पर आ रहा व्यक्ति पुलिस की जांच देखकर भागने लगा.

दो आरोपियों को दबोचा गया : पुलिस बल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से 500 रुपये के 297 जाली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 1 लाख 48 हजार 500 रुपये थी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय सुरेंद्र कुमार, निवासी बाबू बांध, थाना मदनपुर, औरंगाबाद के रूप में हुई.

एक से पूछताछ कर दूसरे की गिरफ्तारी : पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने मिठाइयां मोड़ के पास छापेमारी कर एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसके पास से 500 रुपये के 200 जाली नोट बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1 लाख रुपये थी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय विजय यादव, निवासी सोमिया, थाना बाराचट्टी, जिला गया के रूप में हुई.

''मदनपुर थाना कांड संख्या 317/26 दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.''- आदित्य कुमार, एसडीपीओ

सिंडिकेट की तलाश में पुलिस : पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया है. मामले में मदनपुर थाना में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जाली नोटों की खेप कहां से लाई गई थी और इस सिंडिकेट में इनके अलावा कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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