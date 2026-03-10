ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर दारोगा सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद SP का एक्शन

औरंगाबाद में घूसखोर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एक्शन लिया है. पढ़ें..

Aurangabad Police
औरंगाबाद में घूसखोर दारोगा सस्पेंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है. जिले के बारुण थाना में पदस्थापित दारोगा अभिजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश एक वायरल वीडियो के आधार पर दिया गया है, जिसमें वह रिश्वत लेते दिख रहे थे.

घूसखोर दारोगा निलंबित: वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है. इस दौरान गुजारा भत्ता देय होगा. औरंगाबाद एसपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद ने वायरल वीडियो पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच कराई.

जांच में यह बात सामने आई कि वायरल वीडियो नवंबर 2023 हसपुरा थाना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक अभिजीत कुमार का है, जो वर्तमान में बारुण थाना में पद स्थापित है. पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद की ओर से पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-1 विनोद कुमार को विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निर्देशित किया गया है.

एसपी ने लिया एक्शन: आरोपी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और निरीक्षक अभिजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया है. एसपी ने बताया कि औरंगाबाद पुलिस स्पष्ट करती है कि विभागीय अनुशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

क्या था मामला?: दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. वीडियो दारोगा अभिजीत कुमार का था, जो थाने में 5 हजार रुपये का रिश्वत ले रहा था. अभिजीत अभी बारुण थाने में पदस्थ है. वायरल वीडियो 2003 का है, जब अभिजीत हसपुरा थाने में पदस्थ था. जहां वह अपने निवास में बुलाकर एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को, जो कि कोर्ट से रिलीज हो गया था, छोड़ने के एवज में पैसा ले रहा है.

पैसा लेने के दौरान अभिजीत कुमार द्वारा 20 हजार रुपये मांगने की बात करते सुना जा सकता है. जिसमें वह कह रहा है कि जो बगल वाला ट्रैक्टर खड़ा है, उसका 20 हजार लिए हैं. तब दूसरे वाहन वाला पीड़ित व्यक्ति बोलता है कि वह तो बालू का था ना सर. बालू का अलग सिस्टम होता है. मेरा तो एक्सीडेंटल मामला है. तभी अभिजीत कुमार उसे बोलता है कि नहीं सबका एक ही लगता है. एक ही चार्ज रहता है. जिससे यह पता चलता है कि थानों में खुलेआम रेट खोला गया है.

दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल
औरंगाबाद में घूसखोर दारोगा सस्पेंड
SI SUSPENDED IN AURANGABAD
AURANGABAD NEWS
AURANGABAD POLICE

