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कबाड़ नहीं, कमाल है: एफिल टावर, पीसा की झुकी मीनार और ताजमहल से सजा औरैया का खिलमिल पार्क

औरैया में कबाड़ से बना दिया कमाल का पार्क. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : पर्यटन और मनोरंजन को नई पहचान देने के लिए वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर खिलमिल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है. करीब 17 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह पार्क अब निर्माण के अंतिम चरण में है. यहां कबाड़ और बेकार वस्तुओं से आकर्षक कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं. पार्क में दुनिया के सात अजूबों की आकृतियों से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों की झांकियां और बच्चों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं.

खिलमिल पार्क में हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के साथ कुछ नया देखने को मिलेगा. पार्क में एफिल टावर, पीसा की झुकी मीनार, पिरामिड, कोलोसियम, क्राइस्ट द रिडीमर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ताजमहल की प्रतिकृतियां बनाई जा रही हैं. इन मॉडल के जरिए लोगों को दुनिया के प्रसिद्ध स्मारकों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी.

कबाड़ से सजा औरैया का खिलमिल पार्क. (Video Credit; ETV Bharat) पार्क में डाकू-पुलिस थीम पर आधारित सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए जा रहे हैं. यहां गब्बर सिंह, शोले के ठाकुर और विजय तथा चुलबुल पांडेय जैसे लोकप्रिय किरदारों के कटआउट लोगों को आकर्षित करेंगे. इसके अलावा फूलन देवी, निर्भय सिंह गुर्जर और पान सिंह तोमर से जुड़ी आकृतियां भी देखने को मिलेंगी. सेल्फी और रील बनाने के शौकीन युवाओं के लिए ये स्थान खास आकर्षण बन सकता है. खिलमिल पार्क का निर्माण अंतिम चरण में है. (Photo Credit; ETV Bharat) स्थानीय विरासत और इतिहास की भी दिखेगी झलक : खिलमिल पार्क में मनोरंजन के साथ जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी जगह दी जा रही है. यहां गेंदालाल दीक्षित, महात्मा गांधी के औरैया आगमन तथा देवकली मंदिर, गौरैया मंदिर और संकट मोचन मंदिर से जुड़ी झांकियां तैयार की जा रही हैं. इससे लोगों को स्थानीय इतिहास और धार्मिक धरोहरों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा. इटली के कोलोसियम का भी बनाया गया है मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat)