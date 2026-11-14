औरैया में पुरानी रंजिश के चलते युवक की मौत: ग्वालियर में इलाज के दौरान तोड़ा दम, फुटेकुआ चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन
औरैया के अजीतमल क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते घायल युवक की ग्वालियर में मौत हो गई. शव पहुंचते ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:21 PM IST
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है. शुक्रवार की सुबह ग्वालियर के एक अस्पताल में घायल युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया.
शनिवार को जब पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव उसके पैतृक गांव लाया गया, तो परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उनका आक्रोश बेकाबू हो गया. आक्रोशित लोगों ने फुटेकुआ चौराहे पर शव को बीच सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिससे बडेरा मार्ग पर पूरी तरह आवागमन बाधित हो गया.
बाजार से लौट रहे युवक पर आरोपियों ने किया था लाठी-डंडों से हमला: यह पूरा मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ज्ञानपुर प्रताप सिंह भूरेपुर का है जहाँ गांव निवासी अंकित दोहरे सात नवंबर की रात करीब आठ बजे फुटेकुआ से बाजार करके अपने घर लौट रहा था. परिजनों के मुताबिक, रास्ते में गांव के ही रहने वाले जयवीर पुत्र दुलारे और उसके रिश्तेदार शिवम ने पुरानी रंजिश के चलते उसे रोक लिया और गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की. घर पहुंचने पर अंकित ने आपबीती अपने चाचा सुभाष को बताई जिसके बाद चाचा उसे लेकर शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचे. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दीपू, आशीष, राम सिंह और शिवम समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से उन पर हमला बोल दिया, जिससे अंकित और उसके चाचा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
ग्वालियर में हुई मौत और चौराहे पर शव रखकर हंगामा: घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायल अंकित को पहले सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया लेकिन हालत बेहद गंभीर होने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर ले गए जहाँ शुक्रवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया. शनिवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों का सब्र टूट गया और उन्होंने डीएम को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस बड़ी हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ अजीतमल शैलेंद्र सिंह और कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए.
हत्या की धारा बढ़ने के बाद शांत हुए परिजन और पुलिस की कार्रवाई: मौके पर पहुंचे सीओ शैलेंद्र सिंह ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी गई है और इसकी कॉपी भी परिजनों को दिखाई गई. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जबकि एक अन्य आरोपी जिला अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर फफूंद, अयाना और महिला थाने सहित कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. अधिकारियों के काफी समझाने-बुझाने और न्याय का भरोसा मिलने के बाद आखिरकार ग्रामीण शांत हुए और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई.
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