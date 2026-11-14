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औरैया में पुरानी रंजिश के चलते युवक की मौत: ग्वालियर में इलाज के दौरान तोड़ा दम, फुटेकुआ चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन

भड़का परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है. शुक्रवार की सुबह ग्वालियर के एक अस्पताल में घायल युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया.

शनिवार को जब पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव उसके पैतृक गांव लाया गया, तो परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उनका आक्रोश बेकाबू हो गया. आक्रोशित लोगों ने फुटेकुआ चौराहे पर शव को बीच सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिससे बडेरा मार्ग पर पूरी तरह आवागमन बाधित हो गया.

बडेरा मार्ग पर आवागमन हुआ बाधित, कई थानों की फोर्स तैनात. (Video Credit: ETV Bharat) बाजार से लौट रहे युवक पर आरोपियों ने किया था लाठी-डंडों से हमला: यह पूरा मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ज्ञानपुर प्रताप सिंह भूरेपुर का है जहाँ गांव निवासी अंकित दोहरे सात नवंबर की रात करीब आठ बजे फुटेकुआ से बाजार करके अपने घर लौट रहा था. परिजनों के मुताबिक, रास्ते में गांव के ही रहने वाले जयवीर पुत्र दुलारे और उसके रिश्तेदार शिवम ने पुरानी रंजिश के चलते उसे रोक लिया और गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की. घर पहुंचने पर अंकित ने आपबीती अपने चाचा सुभाष को बताई जिसके बाद चाचा उसे लेकर शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचे. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दीपू, आशीष, राम सिंह और शिवम समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से उन पर हमला बोल दिया, जिससे अंकित और उसके चाचा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.