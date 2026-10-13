औरैया में ऑनर किलिंग; पिता ने की थी बेटी की हत्या, जंगल में दफना दिया था शव, चाल-चलन से था परेशान
पुलिस ने हत्या के 23 दिन बाद आरोपी पिता और फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:17 PM IST
औरैया : बेला थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. पिता ने ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को वन विभाग के जंगल में दफना दिया. शव मिलने के 23 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर युवती के पिता चंद्र प्रकाश और फुफेरे भाई दीपक को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया, 20 सितंबर को दलपपुर गांव के पास वन विभाग के जंगल में युवती का शव जमीन में दबा हुआ मिला था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की. मृतका की पहचान कराने के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए थे.
जांच के दौरान मृतका की पहचान कन्नौज जिले के कपूरपुरा गांव निवासी शिवानी के रूप में हुई. उसके भाई रजत ने शव की शिनाख्त अपनी बहन के रूप में की. इसके बाद मामले में भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवती के पिता चंद्र प्रकाश और उसके फुफेरे भाई दीपक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती की हत्या 20 सितंबर को की गई थी. पिता चंद्र प्रकाश और फुफेरे भाई दीपक ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जंगल में जमीन के अंदर दफना दिया.
आरोपी पिता ने पूछताछ में बताया है कि उनकी बेटी अक्सर बिना बताए घर से चली जाती थी, जिससे समाज में उनकी बेज्जती हो रही थी. उन्होंने बहाने से बेटी को ले जाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया और शव को जंगल में दफना दिया था. मृतका के फुफेरे भाई ने भी साथ दिया.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया, करीब 23 दिन तक चली जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.
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