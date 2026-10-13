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औरैया में ऑनर किलिंग; पिता ने की थी बेटी की हत्या, जंगल में दफना दिया था शव, चाल-चलन से था परेशान

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : बेला थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. पिता ने ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को वन विभाग के जंगल में दफना दिया. शव मिलने के 23 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर युवती के पिता चंद्र प्रकाश और फुफेरे भाई दीपक को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया, 20 सितंबर को दलपपुर गांव के पास वन विभाग के जंगल में युवती का शव जमीन में दबा हुआ मिला था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की. मृतका की पहचान कराने के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए थे.