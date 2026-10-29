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औरैया की 'एक विचित्र पहल सेवा समिति' के कामों से गदगद हुए सीएम योगी, पत्र लिखकर की जमकर तारीफ

जानें कैसे औरैया में बदलाव ला रही यह संस्था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति और सच्ची सेवा के संकल्प की जरूरत होती है. इसी अनोखी सोच के साथ औरैया की जानी-मानी समाजसेवी संस्था 'एक विचित्र पहल सेवा समिति' पिछले करीब 13 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है. यह संस्था पर्यावरण संरक्षण और जन-जाग जागरूकता के क्षेत्र में भी पूरी निष्ठा के साथ जुटी हुई है. समिति के इन महान प्रयासों की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों और महिला शक्ति का उत्साहवर्धन किया है.

मुख्यमंत्री के पत्र से समिति परिवार में दौड़ी खुशी की लहर: मुख्यमंत्री के इस प्रेरणादायी प्रोत्साहन से पूरे समिति परिवार और नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. समिति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अपने पत्र क्रमांक 3340 और दिनांक 2 अक्टूबर 2026 के जरिए संस्था की निरंतर सामाजिक सेवाओं की खुलकर प्रशंसा की है. संस्था ने इसे अपने वर्षों के समर्पण और समाज के प्रति निभाई गई जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सम्मान माना है. इस खास उपलब्धि पर समिति ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त किया है.

सीएम योगी ने थपथपाई पीठ, भेजा सराहना पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat) यमुना नदी को बचाने के लिए चला सफाई का महाअभियान: इस संस्था का एक सबसे प्रमुख और सराहनीय अभियान यमुना नदी के तट पर स्थित अंत्येष्टि स्थलों की साफ-सफाई से जुड़ा हुआ है. संस्था के अनुसार, 25 अक्टूबर तक कुल 171 चरणों में यह सफाई अभियान बहुत ही निष्ठा के साथ चलाया गया है. इस दौरान लगभग 49 टन कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को सीधे यमुना नदी में जाने से पूरी तरह रोक लिया गया है. यह सार्थक पहल न केवल नदी को साफ-सुथरा रखने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का एक मजबूत संदेश भी देती है.