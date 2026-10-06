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औरैया में वाहन चेकिंग; ARTO ने सवारियां ढोते पकड़ी 2 एंबुलेंस, सीज कर लगाया जुर्माना

औरैया : परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान सवारियां ढोने के आरोप में दो एंबुलेंस पकड़ी गईं. दोनों एंबुलेंस को सीज करने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा कई वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई है.

ARTO एनसी शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को प्रवर्तन टीम सोमवार को देवकली पुलिस चौकी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दो निजी एंबुलेंस सवारियां ले जाते हुए पकड़ी गईं. जांच में सामने आया कि निजी एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय सवारियों को ले जाने में किया जा रहा था. एंबुलेंस में मरीजों की जगह सवारियां मिलने पर परिवहन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है.



ARTO एनसी शर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिले में वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है. इस कड़ी में चेकिंग के दौरान दो एंबुलेंस सवारियां ढोते हुए पकड़ी गईं. नियमों के उल्लंघन पर दोनों एंबुलेंस को सीज करने के साथ चालान की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा अभियान के दौरान दो डंपरों को भी पकड़ा गया है. दोनों डंपरों को सीज करा दिया गया है. इसके अलावा तेज आवाज करने वाले मोडिफाइड साइलेंसर लगी दो बुलेट मोटरसाइकिलों पर भी कार्रवाई की गई है. दोनों मोटरसाइकिलों का चालान किया गया है.