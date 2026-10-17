हृदय विदारक; सूरत से लौटे मामा-भांजे की अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत, औरैया में अछल्दा रेलवे स्टेशन से जा रहे थे घर
मेमू ट्रेन संख्या 64170 से उतरने के बाद रेलवे क्रॉसिंग 13-बी की तरफ जाते वक्त हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:48 PM IST
औरैया : अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह रेलवे क्रॉसिंग 13-बी के पास हादसा हो गया. अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों सूरत से लौटे थे और किसी ट्रेन से उतर कर घर की तरफ जा रहे थे. हादसा सुबह करीब 6:15 बजे हुआ. दोनों की पहचान होने के बाद परिवार में कोहराम मचा है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कानपुर की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन संख्या 64170 सुबह 6:06 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची थी. दोनों युवक इसी ट्रेन से उतरने के बाद पैदल जा रहे थे. दोनों युवक रेलवे क्रॉसिंग 13-बी की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कानपुर की ओर जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों उछलकर करीब 50 मीटर दूर जा गिरे. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी टीम मौके पर पहुंची.
मौके पर पहुंचीं मीना देवी ने मृतकों की पहचान अपने बेटे राजू निवासी नगला रामलाल, रायपुर, फफूंद और भाई कृष्ण निवासी रेजुआ, जिला एटा के रूप में की. मीना ने बताया कि दोनों सूरत में काम करते थे और वहीं से घर लौट रहे थे. राजू की तबीयत खराब होने के कारण उसके मामा कृष्ण उसे घर छोड़ने के लिए साथ आए थे.
बताया गया कि राजू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसके पिता बाहर रहकर ट्रक चलाते हैं. राजू की पत्नी नेहा और दो साल का बेटा कन्हैया है. वहीं, कृष्ण पांच भाइयों में सबसे बड़े थे और उसकी चार बहनें भी हैं. इकलौते बेटे और भाई की मौत से मीना का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं.
बिधूना सीओ पुनीत मिश्रा ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने विधिक कार्यवाही की है. जीआरपी के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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