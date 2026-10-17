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हृदय विदारक; सूरत से लौटे मामा-भांजे की अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत, औरैया में अछल्दा रेलवे स्टेशन से जा रहे थे घर

ट्रेन हादसे में मामा-भांजे की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह रेलवे क्रॉसिंग 13-बी के पास हादसा हो गया. अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों सूरत से लौटे थे और किसी ट्रेन से उतर कर घर की तरफ जा रहे थे. हादसा सुबह करीब 6:15 बजे हुआ. दोनों की पहचान होने के बाद परिवार में कोहराम मचा है.



औरैया : ट्रेन से मामा-भांजे की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कानपुर की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन संख्या 64170 सुबह 6:06 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची थी. दोनों युवक इसी ट्रेन से उतरने के बाद पैदल जा रहे थे. दोनों युवक रेलवे क्रॉसिंग 13-बी की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कानपुर की ओर जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों उछलकर करीब 50 मीटर दूर जा गिरे. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी टीम मौके पर पहुंची.