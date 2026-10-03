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औरैया में गैस सिलिंडर ब्लास्ट; दो युवकों की मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

औरैया : अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर गांव में शुक्रवार शाम गैस सिलिंडर विस्फोट में दो युवकों की मौत हो गई. गांव में शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों ने युवकों के शव घर पर रखकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी आलोक मिश्रा, सीओ अजीतमल शैलेंद्र कुमार और प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया.

बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को मुरादगंज स्थित 'शिव शंभू स्वीट हाउस' के बेसमेंट में गैस सिलिंडर विस्फोट हुआ था. इस हादसे में जगतपुर निवासी शिवम (18) और विपिन (16) समेत चार कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए थे. गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शिवम और विपिन की मौत हो गई. दोनों युवकों के शव बीते शुक्रवार शाम घर लाए गए थे. इसके बाद परिजन भड़क गए. शवों को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया.



परिजनों का आरोप है कि दुकान मालिक और उसके परिजन कर्मचारियों पर घरेलू सिलिंडर से कॉमर्शियल सिलिंडरों में गैस रीफिलिंग का दबाव बनाते थे. रीफिलिंग के दौरान ही बेसमेंट में विस्फोट हुआ था. इस बाबत परिजन सज्जनलाल और किशनलाल द्वारा पुलिस को तहरीर भी दी गई है. इस आधार पर पुलिस ने दुकान मालिक मनोज कुमार उर्फ छुन्ना, उसके भाई आशुतोष कुमार और पिता रमेश चंद्र पोरवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



सीओ अजीतमल शैलेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एसडीएम विनोद मीणा ने बताया कि परिजनों को आवास दिलाए जाने और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया. परिजनों को समझाबुझा कर शवों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है.