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औरैया में रोकनी पड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस और कानपुर सेंट्रल-असरेवा स्पेशल ट्रेन, वजह कर देगी हैरान

औरैया : कंचौसी रेलवे क्रासिंग पर सोमवार को दो ट्रकों के आमने-सामने फंस जाने से रेल और सड़क यातायात पूरी तरह ठप हो गया. रेल ट्रैक पर ट्रकों के फंसने और क्रासिंग का रास्ता बाधित होने के चलते प्रयागराज से दिल्ली जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस को रोकना पड़ा. इसके अलावा पीछे आ रही कानपुर सेंट्रल-असरेवा स्पेशल ट्रेन भी खड़ी रही.





बताया गया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे कंचौसी रेलवे क्रासिंग खुलने के दौरान दो ट्रक आमने-सामने आ गए और रेलवे ट्रैक पर ही फंस गए. दोनों ट्रकों के फंसने से क्रासिंग बाधित हो गई. इसी दौरान प्रयागराज से दिल्ली की ओर जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन पर असर पड़ा और ट्रेन को रास्ते में ही रोकना पड़ा. इसके पीछे चल रही कानपुर सेंट्रल-असरेवा स्पेशल ट्रेन भी खड़ी हो गई.



घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों को ट्रैक से हटवाने के लिए मशक्कत शुरू की. काफी प्रयास के बाद दोनों ट्रकों को रेलवे ट्रैक से हटाया जा सका. इस दौरान करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा रेल और सुबह करीब 10:30 बजे यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ.



इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस को निकालने के लिए असरेवा स्पेशल ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ा किया गया. घटना के चलते क्रासिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग रहीं. स्टेशन अधीक्षक दरबारी कुमार ने बताया कि रेलवे क्रासिंग पर दो ट्रकों के फंसने से रेल संचालन प्रभावित हुआ था. रेलवे कर्मचारियों की मदद से ट्रकों को हटवाकर यातायात चालू करा दिया गया है.