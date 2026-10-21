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कागज़ी हरियाली: पौधरोपण अभियान पर उठे सवाल: करोड़ों का बजट,ज़ीरो देखभाल

औरैया: जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित पट्टी को बढ़ावा देने के नाम पर पिछले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया गया. प्रशासनिक स्तर पर करोड़ों पौधों के रोपण का दावा तो किया गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रोपण के बाद विभागीय लापरवाही के कारण नियमित देखभाल और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बड़ी संख्या में पौधे असमय ही नष्ट हो रहे हैं.

पौधारोपण का हिसाब-किताब: जिला वन अधिकारी सीपी सिंह के अनुसार, जिले में पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराया गया. वर्ष 2021-22 में 17,82,900, वर्ष 2022-23 में 49,81,007, वर्ष 2023-24 में 47,57,119, वर्ष 2024-25 में 46,84,951 और वर्ष 2025-26 में 44,38,839 पौधे लगाए गए. इन आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्षों में कुल 2 करोड़ 6लाख 44 हजार 816 पौधे लगाए गए.

पौधारोपण का हिसाब-किताब (Photo Credit: ETV Bharat)



अभियान के बाद देखभाल पर सवाल: वर्ष 2026 में पौधारोपण अभियान समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन अभियानों के तहत पौधे लगाए गए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पौधारोपण के बाद उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते. कई स्थानों पर ट्री गार्ड या बाड़ न होने से पशु पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. इतना ही नहीं नियमित सिंचाई और देखभाल के अभाव में भी पौधे सूख जाते हैं. वरिष्ठ नागरिक राजीव शुक्ला ने कहा जब नया जिला औरैया बना था,तब शुरुआत में आज से करीब 26 साल पहले पौधारोपण को लेकर प्रशासन में जिस तरह की सक्रियता दिखाई देती थी, अब वैसी नजर नहीं आती. उनके मुताबिक, यदि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की जाए तो जिले में हरियाली का दायरा काफी बढ़ सकता है.

पौधे तो रोपे पर देखभाल भूल गए! (Photo Credit: ETV Bharat)

पेड़-पौधे मानव जीवन और पृथ्वी के लिए वरदान हैं. केवल कागजों पर आंकड़े बढ़ाने के बजाय पौधों को जमीन पर सुरक्षित तरीके से लगाना और उनकी देखभाल करना जरूरी है. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी.- मिथुन मिश्रा, योग शिक्षक



नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है: पौधों की रखवाली न होने को लेकर राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम वृक्षारोपण के लिए चलाए गए ,लेकिन जो पौधे लगाए गए उनकी देखभाल करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है. स्थानीय व्यापारी अमित नीखरा ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पौधे लगाने चाहिए. सरकार और प्रशासन को भी पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा और नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.