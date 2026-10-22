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औरैया के स्कूल में पुलिस की एंट्री पर बवाल: प्रिंसिपल ने लगाए गंभीर आरोप, सपा विधायक की पुलिस से बहस

औरैया के सेंट साइनाथ स्कूल में पुलिस की रेड पर हंगामा, क्लासरूम में बच्चों से पूछताछ का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: औरैया जिले के दिबियापुर में बेला रोड पर स्थित सेंट साइनाथ स्कूल उस समय राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जब अचानक भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया. पुलिस के इस कदम से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

विद्यालय के प्रिंसिपल अवध मुरारी अग्रवाल ने पुलिस पर बिना अनुमति और बिना किसी सर्च वारंट के स्कूल में घुसने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों ने सीधे कक्षाओं में जाकर छोटे-छोटे बच्चों से पूछताछ की, जिससे छात्र बुरी तरह डर गए.

जानकारी देते प्रिंसिपल अवध मुरारी अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat) बीमार प्रिंसिपल को घर से उठा ले जाने का आरोप: प्रिंसिपल अवध मुरारी अग्रवाल ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर 15 से 20 पुलिसकर्मी गाड़ियों में भरकर अचानक स्कूल आ धमके. प्रिंसिपल का कहना है कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी है. इसके बावजूद पुलिसकर्मी उन्हें जबरन घर से उठाकर स्कूल ले आए और थाने चलने का दबाव बनाने लगे. चुनाव में पैसे बांटने के आरोपों पर गरमाई राजनीति: प्रिंसिपल ने दावा किया कि उन पर आगामी एमएलसी चुनाव में पैसे बांटने का झूठा आरोप लगाया गया है. जब उन्होंने पुलिस से इन आरोपों का कोई सुबूत मांगा, तो टीम के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था. उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव में की गई उत्पीड़न की कार्रवाई बताया. दरअसल उनके रिश्तेदार आकाश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं.