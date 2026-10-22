औरैया के स्कूल में पुलिस की एंट्री पर बवाल: प्रिंसिपल ने लगाए गंभीर आरोप, सपा विधायक की पुलिस से बहस
औरैया के सेंट साइनाथ स्कूल में पुलिस की एंट्री पर मचा बवाल. प्रिंसिपल ने बिना वारंट जांच का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:26 PM IST
औरैया: औरैया जिले के दिबियापुर में बेला रोड पर स्थित सेंट साइनाथ स्कूल उस समय राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जब अचानक भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया. पुलिस के इस कदम से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.
विद्यालय के प्रिंसिपल अवध मुरारी अग्रवाल ने पुलिस पर बिना अनुमति और बिना किसी सर्च वारंट के स्कूल में घुसने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों ने सीधे कक्षाओं में जाकर छोटे-छोटे बच्चों से पूछताछ की, जिससे छात्र बुरी तरह डर गए.
बीमार प्रिंसिपल को घर से उठा ले जाने का आरोप: प्रिंसिपल अवध मुरारी अग्रवाल ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर 15 से 20 पुलिसकर्मी गाड़ियों में भरकर अचानक स्कूल आ धमके. प्रिंसिपल का कहना है कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी है. इसके बावजूद पुलिसकर्मी उन्हें जबरन घर से उठाकर स्कूल ले आए और थाने चलने का दबाव बनाने लगे.
चुनाव में पैसे बांटने के आरोपों पर गरमाई राजनीति: प्रिंसिपल ने दावा किया कि उन पर आगामी एमएलसी चुनाव में पैसे बांटने का झूठा आरोप लगाया गया है. जब उन्होंने पुलिस से इन आरोपों का कोई सुबूत मांगा, तो टीम के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था. उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव में की गई उत्पीड़न की कार्रवाई बताया. दरअसल उनके रिश्तेदार आकाश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं.
मौके पर पहुंचे सपा विधायक, दी धरना देने की चेतावनी: मामले की जानकारी मिलते ही दिबियापुर से सपा विधायक प्रदीप यादव अपने दर्जनों समर्थकों के साथ स्कूल पहुंच गए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस की और पूछा कि किस नियम के तहत बिना वारंट स्कूल में छापेमारी की गई. विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा माहौल बनाकर मतदाताओं को डराने की कोशिश हो रही है. प्रदीप यादव ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने गड़बड़ी की कोशिश की, तो सपा कार्यकर्ता चुनाव आयोग से शिकायत कर धरने पर बैठेंगे.
112 पर मिली थी शिकायत, पुलिस ने आरोपों को बताया गलत: दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने प्रिंसिपल और सपा नेताओं के इन तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. औरैया के एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि डायल 112 पर एमएलसी चुनाव को प्रभावित करने और लेन-देन की शिकायत मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और चीता पुलिस की टीम केवल मामले की जांच और पुष्टि करने स्कूल पहुंची थी. जांच पूरी होने के बाद पुलिस टीम वापस लौट आई और अब मौके पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.
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