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औरैया में बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, 2027 में अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री

बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल: सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में न तो उसके अपने नेताओं का सम्मान है और न ही जनता की चिंता की जा रही है. उन्होंने प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए. सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज कायम होने के कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंचों पर अपराधी बैठे रहते हैं, लेकिन सरकार को यह सब दिखाई नहीं देता है.

सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है.

औरैया: औरैया में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शनिवार को जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां हाईवे किनारे साईं मंदिर के पास स्थित गेस्ट हाउस में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया.

किसान और युवा सरकार की नीतियों से बेहद परेशान: उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान और युवा इस समय बहुत परेशान हैं. किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और वे मजबूरी का सामना कर रहे हैं. युवाओं के सामने रोजगार का बड़ा संकट बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार की नीतियों से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका करारा जवाब देगी.

2027 में अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री: सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार 2027 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने की अपील की. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेगी.

सपा सांसद और नेताओं की मौजूदगी में बनी चुनावी रणनीति: इस सम्मेलन के दौरान सपा के सांसद जितेंद्र दोहरे, स्थानीय विधायक और जिलाध्यक्ष सर्वेश गौतम के अलावा कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर चर्चा की गई. इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति भी तय की गई. इस पूरे कार्यक्रम को सपा के आगामी चुनावी अभियान की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

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