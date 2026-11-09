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सपा विधायक ने लगाया चंदा चोरी का आरोप; कहा- बीजेपी समाज बांटने का काम करती है

सपा विधायक ने लगाया चंदा चोरी का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सभी लोगों ने चंदा दिया, लेकिन बीजेपी ने चंदा चोरी कर लिया. यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा वैमनस्यता की राजनीति करती है.

औरैया शहर पहुंचे सपा विधायक प्रदीप यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उनसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार सहित अयोध्या में श्रीराम मंदिर दर्शन करने जाने को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि वह अयोध्या जरूर जाएंगे.