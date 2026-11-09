सपा विधायक ने लगाया चंदा चोरी का आरोप; कहा- बीजेपी समाज बांटने का काम करती है
विधायक के इस बयान के बाद राम मंदिर, चंदा और बीजेपी की राजनीति को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:48 AM IST
औरैया: दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सभी लोगों ने चंदा दिया, लेकिन बीजेपी ने चंदा चोरी कर लिया. यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा वैमनस्यता की राजनीति करती है.
औरैया शहर पहुंचे सपा विधायक प्रदीप यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उनसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार सहित अयोध्या में श्रीराम मंदिर दर्शन करने जाने को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि वह अयोध्या जरूर जाएंगे.
भगवान श्रीराम सभी के हैं और किसी के कहने से कोई मंदिर नहीं जाता. जब ईश्वर का बुलावा आता है, तभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि आस्था का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए.
सपा विधायक ने अपनी धार्मिक आस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि वह पिछले सावन में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए थे. भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास व्यक्तिगत विषय है, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
प्रदीप यादव के इस बयान के बाद राम मंदिर, चंदा और बीजेपी की राजनीति को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है. एक ओर उन्होंने बीजेपी पर चंदे को लेकर आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर अपनी आस्था भी जाहिर की.
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