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औरैया लायी गईं शहीद अग्निवीर विनोद यादव की अस्थियां, वैली हादसे के 44 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट से हुई पहचान

दिबांग वैली में 14 अगस्त को बादल फटने से लापता हुए औरैया के जवान विनोद यादव की 44 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट से पहचान हुई.

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सराय अमिलिया गांव में पसरा सन्नाटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:53 PM IST

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औरैया: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में 14 अगस्त को आई तबाही के 44 दिन बाद औरैया के सराय अमिलिया निवासी सेना के जवान विनोद यादव की पहचान की पुष्टि हो सकी. डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद शनिवार को उनकी अस्थियां परिजनों को सुपुर्द की गईं.

लंबे समय से बेटे के सकुशल घर लौटने की आस लगाए बैठे परिवार के सामने जब उनकी अस्थियां पहुंचीं, तो पूरे घर में कोहराम मच गया. माँ, पिता और छोटे भाई समेत परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

परिजनों के आंसू देख रो पड़ा पूरा गांव. (Video Credit: ETV Bharat)

दिबांग वैली में बादल फटने से बहे थे सेना के कैंप और जवान: यह दर्दनाक हादसा 14 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे पाशु पानी स्थित सेना के कैंप में हुआ था, जहाँ भारी बारिश के बाद अचानक बादल फट गया. पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि सेना के दो शेल्टर बह गए और उनमें मौजूद सात जवान तेज धारा में समा गए. बचाव दल ने दो जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जबकि 5वीं ग्रेनेडियर में तैनात विनोद यादव समेत पांच जवान लापता हो गए थे. इस भीषण त्रासदी के बाद से ही सेना और राहत टीमें लगातार जवानों की तलाश में जुटी थीं.

कठिन परिस्थितियों में सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान: लापता जवानों को ढूंढने के लिए भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने दुर्गम पहाड़ियों में बड़ा तलाशी अभियान चलाया. सेना की एविएशन यूनिट ने हेलीकॉप्टरों की मदद से भी संभावित स्थानों पर गहराई से खोजबीन की. लगातार हो रही बारिश, ऊँचे पहाड़ और उफनती नदियों के कारण यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ था. इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने हार नहीं मानी और हर दिन जवानों की खोज जारी रखी.

अस्थियां घर पहुंचते ही सराय अमिलिया गांव में छाया मातम: अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए विनोद के परिवार में किसान पिता महेंद्र यादव, मां सुनीत देवी और छोटा भाई अभिषेक हैं. हादसे के बाद मिले अवशेषों का जब डीएनए टेस्ट कराया गया, तो 26 सितंबर को विनोद यादव की पहचान की पुष्टि हो गई. विनोद की पहचान स्पष्ट होने के बाद पूरे गांव सराय अमिलिया में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम हो गई. उधर, हादसे में लापता हुए अन्य चार जवानों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

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