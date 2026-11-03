ऑनलाइन कंपनियों की बढ़ती ताकत से छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट : मुकुंद मिश्रा
औरैया पहुंचे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा ने मीडिया से साझा की छोटे व्यापारियों की पीड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:27 PM IST
औरैया : दीपावली और वैवाहिक सीजन में ऑनलाइन कंपनियों के बढ़ते कारोबार ने स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच व्यापारियों ने ग्राहकों से स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है. इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेशभर में 'ऑनलाइन छोड़ो, बाजार की ओर चलो' जनजागरण अभियान शुरू किया है.
निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2026 के त्योहारी सीजन में देशभर में सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है. इसमें ऑनलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है.
पिछले वर्ष त्योहारी कारोबार में ऑनलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत थी, जो इस वर्ष बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. ऑनलाइन कारोबार में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों पर पड़ रहा है. इससे पारंपरिक बाजारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और छोटे व्यापारियों के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ती जा रही है.
मुकुंद मिश्रा ने बताया है कि स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने से छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और बाजार की रौनक भी बनी रहेगी. उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की कि वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों पर विशेष व्यवस्थाएं करें. इसके तहत लकी ड्रॉ, आकर्षक उपहार और अन्य ऑफर दिए जाएं. जिससे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बजाय स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने के लिए प्रेरित हों. कार्यक्रम में उद्योग व्यापार मंडल औरैया के जिलाध्यक्ष राजेश बाजपेयी बबलू, अनुराग अग्रवाल समेत सैकड़ों व्यापारी और व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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