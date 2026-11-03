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ऑनलाइन कंपनियों की बढ़ती ताकत से छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट : मुकुंद मिश्रा

औरैया पहुंचे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : दीपावली और वैवाहिक सीजन में ऑनलाइन कंपनियों के बढ़ते कारोबार ने स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच व्यापारियों ने ग्राहकों से स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है. इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेशभर में 'ऑनलाइन छोड़ो, बाजार की ओर चलो' जनजागरण अभियान शुरू किया है.

मीडिया से मुखातिब भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा . (Video Credit : ETV Bharat)



निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2026 के त्योहारी सीजन में देशभर में सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है. इसमें ऑनलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है.