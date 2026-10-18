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औरैया में रामलीला; कभी आड़े नहीं आई मजहब की दीवार, चार पीढ़ियों से रावण का आकार गढ़ रहा मुस्लिम परिवार

सदर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है.

औरैया में रावण दहन
औरैया में रावण दहन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2026 at 2:54 PM IST

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औरैया : "त्योहारों का कोई धर्म नहीं होता", औरैया शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराने नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला से यही संदेश मिलता है. चार पीढ़ियों से यहां रावण और अन्य पुतलों को मुस्लिम कारीगर ही तैयार करते हैं, लेकिन कभी भेदभाव जैसी कोई बात सामने नहीं आई. कारीगरों को कहना है कि त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सभी की रोजी-रोटी का जरिया भी हैं.

देखें ; औरैया की ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियों पर खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

औरैया में इस बार करीब 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बनेगा. जालौन से आए कारीगर बांस, कागज और बोरियों की मदद से रावण के पुतले को आकार देने में जुटे हैं. पुतले के निर्माण में तीन से चार कारीगर लगे हुए हैं. इसे तैयार करने में करीब 80 हजार से एक लाख रुपये तक खर्च आने का अनुमान है. कारीगरों का दावा है कि दशहरे के दिन दोपहर 12 बजे तक पुतला पूरी तरह तैयार हो जाएगा.


चौथी पीढ़ी से पुतले बनाने का काम कर रहा परिवार : जालौन निवासी अफसर ने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी रावण के पुतले बनाने का काम कर रही है. वर्षों से उनका परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. औरैया से हमें हमेशा प्यार, सम्मान और सहयोग मिला है. यहां कभी किसी तरह के भेदभाव का एहसास नहीं हुआ.

औरैया में तैयार पुतले.
औरैया में तैयार पुतले. (Photo Credit : ETV Bharat)
अफसर ने बताया कि दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले बनाए जाते हैं, जबकि मोहर्रम के दौरान ताजिए तैयार करने का काम भी किया जाता है. इसके अलावा आसपास के दूसरे स्थानों पर भी उनके परिवार के कारीगर पुतले बनाने में जुटे हैं. यह काम केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा भी है. रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वह बचपन से ही पुराने नुमाइश मैदान में रावण दहन का आयोजन देखते आ रहे हैं. जालौन से आने वाले मुस्लिम कारीगर ही पुतले बनाते हैं. यही कारीगर ताजिए भी तैयार करते हैं. रामलीला देखने-सुनने मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचते हैं. यह आपसी सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत करता है.
औरैया में तैयार पुतले.
औरैया में तैयार पुतले. (Photo Credit : ETV Bharat)
रामलीला कमेटी के सदस्य गोपालजी दुबे ने बताया कि उरई और जालौन से आने वाले कारीगर अपने पिता और बाबा के समय से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला सिर्फ दशहरा उत्सव का आकर्षण नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि कला, परंपरा और इंसानियत धर्म की सीमाओं से ऊपर हैं. पीढ़ियों से जारी यह कारीगरी औरैया में हिंदू-मुस्लिम एकता और साझा संस्कृति की जीवंत तस्वीर है. यह भी पढ़ें : लखनऊ में रामलीला ; इस बार नारद लेंगे अवतार, मंचन की बारीकियां सीख रहे 6 से लेकर 70 साल के किरदार

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