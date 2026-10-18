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औरैया में रामलीला; कभी आड़े नहीं आई मजहब की दीवार, चार पीढ़ियों से रावण का आकार गढ़ रहा मुस्लिम परिवार

औरैया : "त्योहारों का कोई धर्म नहीं होता", औरैया शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराने नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला से यही संदेश मिलता है. चार पीढ़ियों से यहां रावण और अन्य पुतलों को मुस्लिम कारीगर ही तैयार करते हैं, लेकिन कभी भेदभाव जैसी कोई बात सामने नहीं आई. कारीगरों को कहना है कि त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सभी की रोजी-रोटी का जरिया भी हैं.

देखें ; औरैया की ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियों पर खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

औरैया में इस बार करीब 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बनेगा. जालौन से आए कारीगर बांस, कागज और बोरियों की मदद से रावण के पुतले को आकार देने में जुटे हैं. पुतले के निर्माण में तीन से चार कारीगर लगे हुए हैं. इसे तैयार करने में करीब 80 हजार से एक लाख रुपये तक खर्च आने का अनुमान है. कारीगरों का दावा है कि दशहरे के दिन दोपहर 12 बजे तक पुतला पूरी तरह तैयार हो जाएगा.





चौथी पीढ़ी से पुतले बनाने का काम कर रहा परिवार : जालौन निवासी अफसर ने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी रावण के पुतले बनाने का काम कर रही है. वर्षों से उनका परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. औरैया से हमें हमेशा प्यार, सम्मान और सहयोग मिला है. यहां कभी किसी तरह के भेदभाव का एहसास नहीं हुआ.