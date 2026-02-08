ETV Bharat / state

औरैया पहुंचे रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना; SIR और UGC के मुद्दे पर कह दी बड़ी बात

औरैया : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव बीते शनिवार को औरैया पहुंचे. यहां उन्होंने बल्लापुर स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज नगला भोज में नवनिर्मित भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया. इसके बाद छात्रों से संवाद के दौरान शिक्षा, विज्ञान और तार्किक सोच के महत्व पर जोर दिया. इसके अलावा SIR और UGC के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कई टिप्णियां कीं. इसके पहले औरैया आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

औरैया पहुंचे रामगोपाल यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत लखनऊ से यह तय किया जा रहा है कि किसका वोट बनेगा और किसका काटा जाएगा. यह कार्य जिला अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है. समाजवादी पार्टी इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली हुई तो PDA प्रहरी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक सतर्क रहेंगे. आवश्यकता पड़ने पर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी.



