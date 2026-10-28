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भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश सिंह यादव ने कहा-सपा में जो जितना बड़ा गुंडा, वह उतना बड़ा नेता

औरैया पहुंचे रमेश सिंह यादव ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश सिंह यादव ने औरैया पहुंचकर एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.





रमेश सिंह यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव के परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. भाजपा की नीतियां जनता तक पहुंची हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों का असर चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है.