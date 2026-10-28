भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश सिंह यादव ने कहा-सपा में जो जितना बड़ा गुंडा, वह उतना बड़ा नेता
औरैया पहुंचे रमेश सिंह यादव ने एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत से उत्साहित होकर दिया बयान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:12 PM IST
औरैया : भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश सिंह यादव ने औरैया पहुंचकर एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.
रमेश सिंह यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव के परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. भाजपा की नीतियां जनता तक पहुंची हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों का असर चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है.
एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोपों के सवाल पर प्रदेश मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास सभी जानते हैं. आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद सपा की ओर से इस तरह के बयान दिए जाते हैं. रमेश सिंह यादव ने दावा किया कि एमएलसी चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए हैं और मतगणना के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं.
रमेश सिंह यादव ने कहा, सपा में जो जितना बड़ा गुंडा है, वह उतना बड़ा नेता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सपा सरकार का कार्यकाल देख चुकी है और भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना भी कर रही है. भाजपा अपनी नीतियों और विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जा रही है. कानून-व्यवस्था से सरकार को इसका लाभ पार्टी को चुनावों में मिल रहा है.