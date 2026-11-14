औरैया में 12 दिन से भटक रही महिला और नवजात को पुलिस ने मां से मिलवाया
मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण महिला अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:57 PM IST
औरैया: दिबियापुर पुलिस की सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता के चलते एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला और उसके नवजात शिशु को 12 दिनों बाद उसका परिवार मिल गया. प्रसव पीड़ा से लेकर भटकने तक के कठिन दौर के बाद पुलिस की विशेष टीम ने जालौन में महिला की मां को खोज निकाला.
31 अक्टूबर की रात करीब 12:20 बजे दिबियापुर ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी. राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय आनंद ने महिला और नवजात का उपचार कराया. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण महिला अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही थी. उसने अपना नाम आसमा और घर आजाद नगर में बाबा के पास बताया था.
अगले दिन आसमा नवजात को लेकर अस्पताल से चली गई. कुछ समय बाद रेलवे ट्रैक के पास बच्चे को दफनाने के लिए गड्ढा खोदते समय कृषि विभाग के कर्मचारी निशांत चतुर्वेदी की नजर उस पर पड़ी. उन्होंने महिला को रोककर अपने घर पहुंचाया और मां-बेटे की देखभाल करते हुए उन्हें दोबारा अस्पताल पहुंचाया.
मामले की गंभीरता और महिला की स्थिति को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने परिजनों की तलाश शुरू कराई. उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल लोकेश, महिला कांस्टेबल मोहिनी और चाइल्ड लाइन की वर्षा गुप्ता की टीम ने महिला से मिली जानकारी के आधार पर तलाश की. आखिरकार जालौन जिले के कोंच स्थित काशीराम कॉलोनी में उसकी मां सावरा बेगम का पता चल गया.
12 दिनों से बेटी की तलाश में परेशान मां के सामने जब आसमा अपने नवजात बेटे के साथ पहुंची तो, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. बेटी को सीने से लगाकर मां रो पड़ी और पहली बार नाती को देखकर उसकी आंखें खुशी से छलक उठीं.
दिबियापुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि महिला 31 अक्टूबर की रात ओवर ब्रिज के प्रसव पीड़ा की हालत में पुलिस को मिली थी, जिसके बाद परिजनों के बारे में जानकारी की जा रही थी, महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपने घर का पता आधा अधूरा बता पा रही थी, काफी मशक्कत के महिला के परिजनों को खोज लिया गया है और परिजनों के हवाले कर दिया गया है.
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