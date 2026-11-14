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औरैया में 12 दिन से भटक रही महिला और नवजात को पुलिस ने मां से मिलवाया

12 दिन से भटक रही महिला को पुलिस ने मां से मिलवाया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: दिबियापुर पुलिस की सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता के चलते एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला और उसके नवजात शिशु को 12 दिनों बाद उसका परिवार मिल गया. प्रसव पीड़ा से लेकर भटकने तक के कठिन दौर के बाद पुलिस की विशेष टीम ने जालौन में महिला की मां को खोज निकाला.

31 अक्टूबर की रात करीब 12:20 बजे दिबियापुर ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी. राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय आनंद ने महिला और नवजात का उपचार कराया. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण महिला अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही थी. उसने अपना नाम आसमा और घर आजाद नगर में बाबा के पास बताया था.