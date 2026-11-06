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धनतेरस पर औरैया पुलिस का तोहफा: 25 लाख रुपये कीमत के 111 खोए मोबाइल फोन किए वापस

औरैया पुलिस की कार्यशैली की सराहना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: धनतेरस पर औरैया पुलिस ने कई परिवारों को खुशियों का एक अनूठा तोहफा दिया है. लंबे समय से अपने खोए हुए मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस समय अचानक खिल उठे, जब पुलिस ने उन्हें उनके कीमती फोन वापस सौंप दिए. पुलिस और सर्विलांस टीम के निरंतर प्रयासों से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 111 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए थे. धनतेरस के खास दिन पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम बनाकर एसपी ने यह सभी मोबाइल उनके असली स्वामियों को बांटे.

पीड़ितों की शिकायतों पर सर्विलांस टीम ने शुरू की तलाश: एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि जिले के अलग-अलग स्थानों पर आम लोगों के मोबाइल फोन घूम या चोरी हो गए थे. फोन गुम होने के बाद परेशान पीड़ितों ने पुलिस स्टेशनों में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों पर सर्विलांस टीम ने फोन की लोकेशन ट्रेस करने का काम शुरू किया. आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों की मदद से टीम ने लगातार प्रयास करते हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 111 स्मार्टफोन ढूंढ निकाले.