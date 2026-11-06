धनतेरस पर औरैया पुलिस का तोहफा: 25 लाख रुपये कीमत के 111 खोए मोबाइल फोन किए वापस
औरैया में धनतेरस पर पुलिस ने बरामद किए गए 25 लाख रुपये कीमत के 111 खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:20 PM IST
औरैया: धनतेरस पर औरैया पुलिस ने कई परिवारों को खुशियों का एक अनूठा तोहफा दिया है. लंबे समय से अपने खोए हुए मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस समय अचानक खिल उठे, जब पुलिस ने उन्हें उनके कीमती फोन वापस सौंप दिए. पुलिस और सर्विलांस टीम के निरंतर प्रयासों से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 111 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए थे. धनतेरस के खास दिन पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम बनाकर एसपी ने यह सभी मोबाइल उनके असली स्वामियों को बांटे.
पीड़ितों की शिकायतों पर सर्विलांस टीम ने शुरू की तलाश: एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि जिले के अलग-अलग स्थानों पर आम लोगों के मोबाइल फोन घूम या चोरी हो गए थे. फोन गुम होने के बाद परेशान पीड़ितों ने पुलिस स्टेशनों में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों पर सर्विलांस टीम ने फोन की लोकेशन ट्रेस करने का काम शुरू किया. आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों की मदद से टीम ने लगातार प्रयास करते हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 111 स्मार्टफोन ढूंढ निकाले.
मिले फोन तो चेहरे पर दिखी त्योहार की खुशी: धनतेरस जैसे शुभ पर्व पर पुलिस प्रशासन ने इन बरामद फोन्स को उनके असली मालिकों तक पहुँचाने का संवेदनशील फैसला लिया. पुलिस मुख्यालय में एसपी ने खुद एक-एक कर सभी मोबाइल फोन उनके स्वामियों के हाथों में सौंप दिए. काफी समय बाद अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी. कई लोगों के लिए यह सरप्राइज किसी अनमोल त्यौहारी उपहार से कम नहीं लग रहा था.
आम जनता ने की पुलिस की सराहना: अपना मोबाइल फोन प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों ने औरैया पुलिस और सर्विलांस टीम की खुलकर सराहना करते हुए उनका दिल से धन्यवाद किया. धनतेरस के पावन मौके पर पुलिस की इस मानवीय पहल ने आम जनता के त्योहार की खुशियों को दोगुना कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस ने यह सकारात्मक संदेश भी दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है. एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि पुलिस टीम की सफलता जनता के विश्वास को और मजबूत करेगी.
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