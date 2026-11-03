ETV Bharat / state

औरैया पुलिस का जलवा! IGRS शिकायत निस्तारण में प्रदेश के 75 जिलों में हासिल किया पहला स्थान

औरैया पुलिस का जलवा! ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर मिलीं शिकायतों के समाधान में जनपद पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अक्टूबर माह की जारी रैंकिंग में प्रदेशभर में औरैया पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा और मूल्यांकन किया गया. इसमें शिकायतों पर की गई कार्रवाई, समय पर निस्तारण और निर्धारित मानकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग तय की गई, जिसमें औरैया पुलिस को प्रदेश में पहला स्थान मिला. खास बात यह है कि जिले के नौ थानों ने भी शत-प्रतिशत कार्रवाई करते हुए अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.