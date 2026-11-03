औरैया पुलिस का जलवा! IGRS शिकायत निस्तारण में प्रदेश के 75 जिलों में हासिल किया पहला स्थान
एसपी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली IGRS टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:21 PM IST
औरैया: जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर मिलीं शिकायतों के समाधान में जनपद पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अक्टूबर माह की जारी रैंकिंग में प्रदेशभर में औरैया पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा और मूल्यांकन किया गया. इसमें शिकायतों पर की गई कार्रवाई, समय पर निस्तारण और निर्धारित मानकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग तय की गई, जिसमें औरैया पुलिस को प्रदेश में पहला स्थान मिला. खास बात यह है कि जिले के नौ थानों ने भी शत-प्रतिशत कार्रवाई करते हुए अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
इनमें बिधूना, अछल्दा, सहायल और ऐरवाकटरा समेत जनपद के नौ थाने शामिल हैं. पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने IGRS सेल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का समय पर समाधान पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है. आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका समाधान करना जरूरी है.
वहीं, एसपी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली IGRS टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.
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