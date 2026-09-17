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औरैया पुलिस की नई पहल; सभी थानों में बनाई गई मिनी फील्ड यूनिट

वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का मिला प्रशिक्षण, क्राइम केस खोलने में मिलेगी मदद.

औरैया पुलिस
औरैया पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:39 AM IST

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औरैया: अपराधों की विवेचना को अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से औरैया पुलिस की ओर से पहल की गई है. एसपी अभिषेक भारती के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यालय सभागार में ‘मिनी फील्ड यूनिट फॉरेंसिक फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की आधुनिक विधियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है.


सभी 13 थाने में दो पुलिसकर्मियों की टीम हुई गठित: कार्यशाला के दौरान बताया गया कि जनपद के सभी थाने में मिनी फील्ड यूनिट का गठन किया गया है. इसके तहत प्रत्येक थाना स्तर पर दो-दो चयनित पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. इन टीमों का मुख्य उद्देश्य किसी भी घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्यों का संकलन करना होगा.

प्रशिक्षण के दौरान फॉरेंसिक टीम ने पुलिसकर्मियों को घटनास्थल की सुरक्षा, साक्ष्यों के संरक्षण और आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी गई. पुलिसकर्मियों को वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की आधुनिक विधियों के बारे में गया और प्रशिक्षण भी दिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है. ऐसे में घटनास्थल से साक्ष्यों का सही तरीके से संकलन और संरक्षण विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार साबित होगा. औरैया पुलिस की इस पहल का उद्देश्य विवेचना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है.

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