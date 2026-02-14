ETV Bharat / state

औरैया नागिन कांड: गायब युवती थाने पहुंची, कोर्ट मैरिज का दावा

युवती के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी.

गायब युवती थाने पहुंची, कोर्ट मैरिज का दावा.
गायब युवती थाने पहुंची, कोर्ट मैरिज का दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 8:11 AM IST

औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में बिस्तर पर सांप की केंचुली रखकर गायब होने वाली युवती वापस लौटी है. वह सीधे थाने पहुंची और बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है. युवती ने अब पति के साथ ही रहने की गुहार लगाई है.

थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि युवती और उसका पति थाने में मौजूद हैं. दोनों बालिग हैं, ऐसे में उनके बयान और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या है मामला: फंफूद थाना क्षेत्र की युवती रीना बिस्तर पर सांप की केंचुली रखकर लापता हो गई थी. परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को गायब कर दिया. यह भी अफवाह उड़ी की युवती नागिन बन गई है. युवती के परिजनों ने फंफूद थाने में केस दर्ज कराया.

पुलिस ने युवती रीना की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कीं. जांच के दौरान पता चला कि युवती अपनी मां के मोबाइल फोन से एक युवक से लगातार बातचीत करती थी. सर्विलांस के जरिए उस नंबर को ट्रेस किया गया और एक युवक श्याम की पहचान की गई. पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी.

युवती रीना ने क्या बताया. (Video Credit: ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट: 13 फरवरी 2026 को युवती ने Instagram पर वीडियो शेयर किया और बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है. दोनों 4 साल से बातचीत कर रहे हैं. दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं.

युवती ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है. युवती ने परिवार द्वारा नागिन वाले ड्रामे की कहानी को साजिश बताया और कहा कि यह सब उसने नहीं किया है. युवती ने फफूंद थाने पहुंचकर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई है.

परिजनों ने क्या बताया था: युवती के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी. वह शेषनाग मंदिर (कुम्हेल, मैनपुरी) से एक मूर्ति लेकर आई और अक्सर घरवालों से कहती थी कि उसे सपने में सांप दिखाई देता है.

इसी वजह से गांव में चर्चा थी कि युवती ने प्रेमी संग फरार होने के लिए ‘नागिन ड्रामा’ रचा होगा. परिवार को गुमराह करने के उद्देश्य से बिस्तर पर केचुली रख दी और प्रेमी के साथ भाग गई.

