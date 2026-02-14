ETV Bharat / state

औरैया नागिन कांड: गायब युवती थाने पहुंची, कोर्ट मैरिज का दावा

गायब युवती थाने पहुंची, कोर्ट मैरिज का दावा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में बिस्तर पर सांप की केंचुली रखकर गायब होने वाली युवती वापस लौटी है. वह सीधे थाने पहुंची और बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है. युवती ने अब पति के साथ ही रहने की गुहार लगाई है.

थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि युवती और उसका पति थाने में मौजूद हैं. दोनों बालिग हैं, ऐसे में उनके बयान और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या है मामला: फंफूद थाना क्षेत्र की युवती रीना बिस्तर पर सांप की केंचुली रखकर लापता हो गई थी. परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को गायब कर दिया. यह भी अफवाह उड़ी की युवती नागिन बन गई है. युवती के परिजनों ने फंफूद थाने में केस दर्ज कराया.

पुलिस ने युवती रीना की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कीं. जांच के दौरान पता चला कि युवती अपनी मां के मोबाइल फोन से एक युवक से लगातार बातचीत करती थी. सर्विलांस के जरिए उस नंबर को ट्रेस किया गया और एक युवक श्याम की पहचान की गई. पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी.