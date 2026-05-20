सांसें थमीं पर देश सेवा नहीं! छात्रों के अध्ययन के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया रिटायर्ड मेजर का पार्थिव शरीर
औरैया मेडिकल कॉलेज को मिला दूसरा देहदान, पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर दिनेश चंद्र गुप्ता की पार्थिव देह अध्ययन हेतु समर्पित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:55 PM IST
औरैया: जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बुधवार को मानव सेवा और समाज हित का एक प्रेरणादायी उदाहरण देखने को मिला, जहां एक साल बाद दूसरा देहदान किया गया. इस बार कानपुर निवासी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी स्वर्गीय मेजर दिनेश चंद्र गुप्ता का देहदान किया गया. इससे पहले 19 मई 2025 को बिठूर निवासी विजयपाल जैन का देहदान हुआ था.
दरअसल, देहदान की इस प्रक्रिया को कानपुर से संचालित 'युग दधीचि देहदान अभियान' के प्रमुख मनोज सेंगर एवं महासचिव माधवी सेंगर ने पूर्ण कराया है. सेंगर दंपति ने बताया कि कानपुर के गीता विहार, यशोदा नगर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मेजर दिनेश चंद्र गुप्ता ने फरवरी 2008 में देहदान का संकल्प लिया था. 19 मई की शाम लगभग 6 बजे कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया.
निधन की सूचना उनके पुत्र प्रवीन गुप्ता ने मनोज सेंगर को दी और उनसे पिता के देहदान संकल्प को पूरा कराने का आग्रह किया. उसके बाद मनोज सेंगर ने देहदान से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं और दस्तावेज तैयार कराया. सुबह लगभग 11 बजे स्थानीय सैन्य अधिकारियों ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर पूर्व सेनाधिकारी को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. दोपहर 12 बजे सेंगर दंपति पार्थिव देह को लेकर कानपुर से रवाना हुए और शाम करीब 3 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज औरैया पहुंचे. यहां एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. मेधा दास ने अपने सहयोगी डॉ. राकेश तिवारी एवं मेडिकल छात्रों की उपस्थिति में पार्थिव देह को स्वीकार किया.
इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एमवी सिंह ने देहदानी परिवार और सेंगर दंपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी कदम बताया. वहीं, माधवी सेंगर ने बताया कि युग दधीचि देहदान अभियान के माध्यम से अब तक 322 देहदान संपन्न कराए जा चुके हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 4000 से अधिक लोग देहदान का संकल्प ले चुके हैं. देहदान के बाद प्रवीन गुप्ता ने कहा कि उनके पिता सदैव राष्ट्रीय आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे और समाज सेवा की भावना रखते थे. 18 वर्ष पूर्व लिए गए पिता जी के देहदान संकल्प को पूरा कर परिवार को आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ है.
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