औराया में नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगा
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:08 PM IST
औरैया : अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत औरैया पुलिस को एक और सफलता मिली है. नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने से जुड़े मामले में जनपद न्यायालय ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर प्रदेशभर में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से आरोपियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में औरैया पुलिस ने संबंधित मामले में विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की.
पुलिस के अनुसार, मामला थाना फफूंद क्षेत्र का है. इस संबंध में मुकदमा संख्या 293/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में अभियुक्त शीलू पुत्र अमीरे यादव, निवासी मोहल्ला बाबा का पूर्वा, थाना फफूंद, जनपद औरैया को आरोपी बनाया गया था.
मामले की सुनवाई के बाद 12 नवंबर 2026 को जनपद न्यायालय औरैया ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए धारा 363/366 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके.
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