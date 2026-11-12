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औराया में नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

कोर्ट ने सुनाई सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत औरैया पुलिस को एक और सफलता मिली है. नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने से जुड़े मामले में जनपद न्यायालय ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर प्रदेशभर में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से आरोपियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में औरैया पुलिस ने संबंधित मामले में विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की.