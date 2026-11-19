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औरैया: कुएं और हैंडपंप से मिली मुक्ति, अब घर की चौखट पर मिल रहा पानी

औरैया जल जीवन मिशन ने बदली जिंदगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: मधुपुर के 440 परिवारों की जिंदगी पहले पानी के लिए जद्दोजहद में बीतती थी. रोजमर्रा की जरुरतों के लिए पानी जुटाने में ही समय बीत जाता था, लेकिन समय बदला और तस्वीर भी बदली. जल जीवन मिशन ने सदर तहसील के मधुपुर गांव में लोगों की परेशानी को दूर किया. अब 440 घरों को नल कनेक्शन के जरिए घर बैठे पानी मिल रहा है. न तो कुएं तक जाने की जरुरत और न ही हैंडपंप पर कतार लगाने की जहमत.

सोलर आधारित पेयजल योजना

मधुपुर गांव में सोलर आधारित पेयजल योजना के जरिए नियमित जलापूर्ति की जा रही है. लोगों को प्रतिदिन सुबह दो घंटे और शाम दो घंटे नल से पानी मिल रहा है. इससे खासकर उन परिवारों को राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी लाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता था. अब पानी के लिए समय और मेहनत बच रहा है तो घर के कामकाज में भी सहूलियत बढ़ी है. सोलर आधारित पेयजल योजना (Photo Credit; ETV Bharat) जल जीवन मिशन की प्रगति मधुपुर की यह तस्वीर जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति को भी दर्शाती है.योजना के तहत गांव में 16.4 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. जलापूर्ति के लिए 5792.40 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है. पाइपलाइन डालने से प्रभावित 5.076 किलोमीटर सड़कों का शत-प्रतिशत पुनर्निर्माण भी पूरा करा लिया गया है. अब घर की चौखट पर मिल रहा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)