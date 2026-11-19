औरैया: कुएं और हैंडपंप से मिली मुक्ति, अब घर की चौखट पर मिल रहा पानी
मधुपुर के 440 परिवारों की जल जीवन मिशन ने बदली जिंदगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:06 PM IST
औरैया: मधुपुर के 440 परिवारों की जिंदगी पहले पानी के लिए जद्दोजहद में बीतती थी. रोजमर्रा की जरुरतों के लिए पानी जुटाने में ही समय बीत जाता था, लेकिन समय बदला और तस्वीर भी बदली. जल जीवन मिशन ने सदर तहसील के मधुपुर गांव में लोगों की परेशानी को दूर किया. अब 440 घरों को नल कनेक्शन के जरिए घर बैठे पानी मिल रहा है. न तो कुएं तक जाने की जरुरत और न ही हैंडपंप पर कतार लगाने की जहमत.
सोलर आधारित पेयजल योजना
मधुपुर गांव में सोलर आधारित पेयजल योजना के जरिए नियमित जलापूर्ति की जा रही है. लोगों को प्रतिदिन सुबह दो घंटे और शाम दो घंटे नल से पानी मिल रहा है. इससे खासकर उन परिवारों को राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी लाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता था. अब पानी के लिए समय और मेहनत बच रहा है तो घर के कामकाज में भी सहूलियत बढ़ी है.
जल जीवन मिशन की प्रगति
मधुपुर की यह तस्वीर जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति को भी दर्शाती है.योजना के तहत गांव में 16.4 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. जलापूर्ति के लिए 5792.40 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है. पाइपलाइन डालने से प्रभावित 5.076 किलोमीटर सड़कों का शत-प्रतिशत पुनर्निर्माण भी पूरा करा लिया गया है.
हर घल नल का जल
औरैया में 2,17,903 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 2,15,120 परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं. जिले के 353 गांव हर घर जल प्रमाणित हो चुके हैं, जबकि 2,06,385 परिवारों को नियमित जलापूर्ति का लाभ मिल रहा है. जनपद में 331 सोलर आधारित पेयजल योजनाएं संचालित हैं जिसके लिए अब तक 3534 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है. पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चालू वर्ष में 1190 रासायनिक और 1168 बैक्टीरियल नमूनों की जांच कराई गई. वहीं, जलापूर्ति से जुड़ी 1483 शिकायतों में से 1473 का निस्तारण किया जा चुका है.
बेहतर संचालन पर जोर
अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है. इसके लिए नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता की जांच और योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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