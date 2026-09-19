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बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हादसा; खड़े डंपर से भिड़ा दूसरा डंपर, कंडक्टर की मौत, चालक की हालत गंभीर

अछल्दा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हादसा; एक की मौत.
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हादसा; एक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:50 AM IST

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औरैया : अछल्दा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर टकरा गया. हादसे में पीछे वाले डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. जिसमें चालक और कंडक्टर फंस गए. इस दुर्घटना में कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है.



हादसा अछल्दा थाना क्षेत्र की इटैली पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव नगला धुंधे के सामने किलोमीटर संख्या 277.1 पर शुक्रवार रात लगभग एक बजे हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112, यूपीडा, अछल्दा थाना पुलिस और कुदरकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यूपीडा के सीएसओ विजय सिंह, थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह और चौकी प्रभारी विपिन पाल ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त डंपर को हटवाया गया. पुलिस और राहतकर्मियों की कड़ी मशक्कत से केबिन में फंसे चालक और कंडक्टर को बाहर निकाला जा सका.


सीओ बिधूना पुनीत मिश्रा ने बताया कि हादसे में घायलों को आननफानन सीएचसी भरथना भेजा गया. डंपर कंडक्टर मोनू यादव पुत्र जयभान निवासी नगला वाले, थाना एरवाकटरा की मौके पर ही मौत हो गई थी. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. चालक अनुज यादव पुत्र रामनिवास (35) को चोटें आई हैं. वहीं हादसे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग गया था. पुलिस ने क्षतिग्रस्त डंपर हटाने के बाद यातायात सुचारू कराया.

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