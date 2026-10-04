औरैया में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा; जंग लगे टब में मिला सड़ा रसगुल्ला
विभाग ने मिलावट के खिलाफ विशेष निगरानी के लिए गोपनीय टीमों का गठन भी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:39 AM IST
औरैया: त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को बिधूना के भगत सिंह चौराहा स्थित एक मिठाई की दुकान का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान दुकान में जंग लगे लोहे के कनस्तर में रंगीन रसगुल्ले रखे मिले. इनसे दुर्गंध भी आ रही थी. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 38,800 रुपए कीमत की दूषित मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराई.
जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुनील कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार ने दुकान का निरीक्षण किया. जांच के दौरान 230 किलोग्राम दूषित चमचम, रंगीन रसगुल्ला मिला. इसकी अनुमानित कीमत 35,700 रुपए बताई गई है. इसके अलावा 11 दूषित केक, जिनकी कीमत करीब 1,870 रुपए और 07 किलोग्राम दूषित बर्फी, जिसकी अनुमानित कीमत 1,260 रुपए थी, बरामद हुई है.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य कारोबारकर्ता की सहमति से कुल 38,800 रुपए कीमत की दूषित मिठाई को नष्ट कराया गया. निरीक्षण के दौरान दुकान में साफ-सफाई की व्यवस्था भी असंतोषजनक मिली. अन्य कमियां पाए जाने पर कारोबारी को सुधार नोटिस जारी किया जा रहा है. नोटिस का अनुपालन नहीं होने पर खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण को नियमानुसार निलंबित या निरस्त किया जा सकता है.
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुनील कुमार ने बताया है कि खाद्य कारोबारियों से अपील की कि त्योहारों के दौरान केवल ताजा और शुद्ध खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री करें. खाद्य पदार्थ बिल पर ही खरीदें और पैकेट पर निर्माण व एक्सपायरी तारीख अंकित करें. विभाग ने मिलावट के खिलाफ विशेष निगरानी के लिए गोपनीय टीमों का गठन भी किया है.
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