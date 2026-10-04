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औरैया में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा; जंग लगे टब में मिला सड़ा रसगुल्ला

औरैया में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को बिधूना के भगत सिंह चौराहा स्थित एक मिठाई की दुकान का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान दुकान में जंग लगे लोहे के कनस्तर में रंगीन रसगुल्ले रखे मिले. इनसे दुर्गंध भी आ रही थी. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 38,800 रुपए कीमत की दूषित मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराई.