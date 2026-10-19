औरैया : 22 से 29 अक्टूबर तक बंद रहेगी डीएफसी रेलवे क्रॉसिंग, लगाना पड़ेगा 5 किमी का अतिरिक्त चक्कर
रसूलाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया की ओर आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:52 PM IST
औरैया : दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) की रेलवे क्रॉसिंग पर मरम्मत कार्य के चलते 22 से 29 अक्टूबर तक आवागमन प्रभावित रहेगा. क्रॉसिंग को प्रतिदिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक बंद रखा जाएगा. इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर रसूलाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया की ओर आने-जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा.
क्रॉसिंग बंद रहने के दौरान वाहन चालकों को परजनी और बिजाई होकर आवागमन करना होगा. इस वैकल्पिक मार्ग से लोगों को करीब पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा. इससे न केवल यात्रा में अधिक समय लगेगा, बल्कि वाहनों में ईंधन की खपत भी बढ़ेगी. रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था परेशानी का कारण बन सकती है.
क्रॉसिंग बंद रहने का असर नौकरीपेशा लोगों के साथ ही स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और बैंक व पोस्ट ऑफिस से जुड़े कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है. निर्धारित समय में क्रॉसिंग बंद रहने के कारण लोगों को अपने आवागमन की योजना पहले से बनानी होगी. वहीं, वाहन चालकों को जाम और अनावश्यक देरी से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना होगा.
डीएफसी के उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, टूंडला, लालजी आनंद ने क्रॉसिंग पर मरम्मत कार्य के चलते आवागमन बंद रहने की जानकारी दी है. उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
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