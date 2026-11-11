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औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन निर्माण की डेट लाइन निकली, एसपी ने गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का ध्यान के दिए निर्देश

औरैया में प्रस्तावित रिजर्व पुलिस लाइन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : जिला बनने के लगभग 28 साल बाद औरैया पुलिस विभाग को जल्द ही अपनी रिजर्व पुलिस लाइन की सौगात मिलने वाली है. फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर सरैया में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर एसपी अभिषेक भारती एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का ध्यान रखने की हिदायत भी दी है. हालांकि डीएम द्वारा दी गई समय सीमा (15 सितंबर 2026) निकल चुकी है.

औरैया में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, जिला गठन के करीब 28 वर्ष बाद औरैया पुलिस विभाग को अपनी रिजर्व पुलिस लाइन मिलने की उम्मीद जगी है. यह औरैया पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. पुलिस लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद व्यवस्थाओं को मजबूत आधार के साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इसी क्रम में मंगलवार को एसपी अभिषेक भारती एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया ने शेरपुर सरैया क्षेत्र में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवनों और परिसर में चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया.