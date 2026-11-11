औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन निर्माण की डेट लाइन निकली, एसपी ने गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का ध्यान के दिए निर्देश
औरैया के शेरपुर सरैया क्षेत्र में रिजर्व पुलिस लाइन का निर्माण कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:09 PM IST
औरैया : जिला बनने के लगभग 28 साल बाद औरैया पुलिस विभाग को जल्द ही अपनी रिजर्व पुलिस लाइन की सौगात मिलने वाली है. फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर सरैया में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर एसपी अभिषेक भारती एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का ध्यान रखने की हिदायत भी दी है. हालांकि डीएम द्वारा दी गई समय सीमा (15 सितंबर 2026) निकल चुकी है.
बता दें, जिला गठन के करीब 28 वर्ष बाद औरैया पुलिस विभाग को अपनी रिजर्व पुलिस लाइन मिलने की उम्मीद जगी है. यह औरैया पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. पुलिस लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद व्यवस्थाओं को मजबूत आधार के साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इसी क्रम में मंगलवार को एसपी अभिषेक भारती एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया ने शेरपुर सरैया क्षेत्र में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवनों और परिसर में चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी और मानकों के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों की जांच की गई. अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, अब तक पूरे हो चुके कार्यों और आगे की कार्ययोजना के संबंध में जानकारी भी ली. साथ ही निर्माण कार्य की नियमित मॉनीटरिंग करने और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने पर भी जोर दिया.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन के निर्माण में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों और आपसी समन्वय के साथ निर्माण निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने का कहा गया है.
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