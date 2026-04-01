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यूपी में साइबर क्रिमिनल्स पर पुलिस लगा रही गैंगस्टर एक्ट, अब जेल से बाहर आना होगा मुश्किल

अपराधी संगठित होकर साइबर अपराध करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

डीजीपी का सख्त संदेश: डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है. चाहे अपराधी सड़क पर हों या ऑनलाइन, कानून की पहुंच हर जगह है. साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे.

बेल के बाद फिर सख्त कार्रवाई: लगभग एक महीने बाद आरोपियों को बेल मिल गई. लगातार अपराध करने और कई शिकायतों के चलते पुलिस ने सख्ती बढ़ाई. 28 मार्च 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. यह कार्रवाई संगठित साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए की गई.

ठगी गई राशि को अपराधी के खाते में ही फ्रीज करवाती है पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)

करीब 10 लाख की ठगी का खुलासा: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 9,89,824 रुपये की ठगी की. पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की. आईटी एक्ट की धाराएं 66C और 66D भी लगाई गईं. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

आधार-पैन कार्ड के जरिए बैंक खाते खोले: आरोपी लोगों को गुमराह कर उनके आधार और पैन कार्ड लेते थे. इन दस्तावेजों से कई जिलों में बैंक खाते खोले जाते थे. ओटीपी लेकर आरोपी खुद ही खातों का संचालन करते थे. इसी तरह वे पैसों का लेन-देन करते थे.

फर्जी दस्तावेज और बैंक फ्रॉड: एसपी औरैया अभिषेक भारती ने बताया कि आरोपी नकली सर्टिफिकेट और बैंक दस्तावेज तैयार करते थे. उनके पास से कई कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए. जिन नंबरों का इस्तेमाल होता था उन पर 20 शिकायतें दर्ज थीं. 1930 हेल्पलाइन और साइबर पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज थीं.

साइबर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की दूसरी बड़ी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)

गैंग बनाकर करते थे साइबर क्राइम: पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी मिलकर गैंग चलाते थे. वे सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक पेज बनाते थे. जन औषधि केंद्र और सोलर पैनल सब्सिडी के नाम पर लोगों को ठगते थे. लोगों का भरोसा जीतने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाते थे.

आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस: पुलिस सबसे पहले जितेंद्र तक पहुंची. उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. फोन के आईएमईआई नंबर से कई अन्य सिम की जानकारी मिली. जांच में उसके रिश्तेदार राहुल और अन्य आरोपी भी सामने आए.

प्रतिबिंब ऐप से मिला सुराग: एसपी औरैया अभिषेक भारती ने बताया कि पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है. प्रतिबिंब ऐप की मदद से एक संदिग्ध फोन नंबर मिला. इस नंबर की लोकेशन औरैया के बेला क्षेत्र में मिली. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

गैंगस्टर एक्ट से सख्त संदेश: पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है. यदि अपराधी संगठित होकर साइबर अपराध करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी. यह कदम आदतन अपराधियों को रोकने के लिए उठाया गया है. पुलिस अब ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

फर्जी दस्तावेज और सोशल मीडिया से ठगी: ये आरोपी नकली दस्तावेज तैयार कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करते थे. क्रिमिनल लॉयर वीर बहादुर सिंह के मुताबिक, ऐसे मामलों में आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती है. आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में सजा कम होने से अपराधी जल्दी छूट जाते हैं. इसके बाद वे फिर से अपराध करने लगते हैं.

शिव प्रताप, जितेंद्र, राहुल और टिंकू के खिलाफ कार्रवाई हुई. (Video Credit: ETV Bharat)

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई क्यों अहम: यह साइबर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले वाराणसी में भी तीन आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया था. औरैया में की गई कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस ने शिव प्रताप, जितेंद्र, राहुल और टिंकू के खिलाफ कार्रवाई की है.

लखनऊ: साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयास कर रही है. जहां एक ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है. अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए औरैया पुलिस ने चार साइबर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है.

साइबर सुरक्षा बनी प्राथमिकता: डीजीपी ने कहा कि डिजिटल सुरक्षा भी प्राथमिकता है. जनता को सुरक्षित वातावरण देना पुलिस की जिम्मेदारी है. साइबर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. यह कार्रवाई उसी दिशा में बड़ा कदम है.

राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानूनी चुनौतियां और तकनीक का उपयोग: विशेषज्ञ अजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराध में सजा कम होती है. इस वजह से आरोपी जल्दी जमानत पा जाते हैं. प्रतिबिंब ऐप लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है. यह ऐप एनसीआरबी डेटा के आधार पर काम करता है.

देशभर में अपराधियों की लोकेशन ट्रैकिंग: यदि अपराध कहीं भी दर्ज हो, आरोपी की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है. यह ऐप गूगल मैप पर लोकेशन दिखाता है. इससे पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलती है. साइबर अपराधियों तक पहुंचना अब पहले से आसान हो गया है.

औरैया कार्रवाई क्यों है खास: औरैया में की गई यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें संगठित साइबर गैंग को निशाना बनाया गया है. पुलिस ने शिव प्रतार, जितेंद्र, राहुल और टिंकू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. ये आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी करते थे. इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है.

साइबर अपराधियों से कैसे बचें. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानूनी चुनौतियां और गैंगस्टर एक्ट: क्रिमिनल लॉयर वीर बहादुर सिंह के अनुसार साइबर अपराधियों को पकड़ने के बाद भी उन्हें आसानी से बेल मिल जाती थी. आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराएं सात साल से कम सजा वाली होने के कारण आरोपी जल्दी छूट जाते थे. इसी कमजोरी का फायदा अपराधी बार-बार उठाते थे. गैंगस्टर एक्ट लगाने से अब इन पर सख्ती बढ़ेगी.

प्रतिबिंब ऐप से मिली बड़ी सफलता: एडिश्नल एसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की मदद से जांच शुरू की. एक संदिग्ध फोन नंबर की लोकेशन औरैया के बेला क्षेत्र में मिली. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र को पकड़ा. उसके फोन से कई अन्य सिम कार्ड की जानकारी मिली.

कई राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में e-FIR की सुविधा शुरू की गयी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूरे गैंग का हुआ खुलासा: जांच में पता चला कि सिम कार्ड रिश्तेदारों के नाम पर लिए गए थे. पुलिस ने राहुल और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि ये सभी मिलकर संगठित तरीके से साइबर ठगी करते थे. इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया.

फर्जी योजनाओं के नाम पर ठगी: आरोपी फेसबुक पेज बनाकर जन औषधि केंद्र और सोलर पैनल सब्सिडी का झांसा देते थे. लोगों को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट और बैंक दस्तावेज तैयार करते थे. जांच में कई कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. इनके खिलाफ साइबर पोर्टल पर करीब 20 शिकायतें दर्ज थीं.

कानूनी प्रक्रिया में दिक्कतें: सीनियर अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 66D में केवल तीन साल की सजा है. गंभीर मामलों में भी सजा सात साल से कम होती है. इसलिए आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है. कोर्ट में आरोप साबित करना भी चुनौतीपूर्ण होता है.

वित्तीय धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल कर सकते हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ का बड़ा केस उदाहरण: लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपये की ठगी की गई. आरोपी ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर 20 दिन तक महिला को झांसे में रखा. महिला ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई. यह मामला साइबर अपराध की गंभीरता दिखाता है.

साइबर अपराध के प्रकार: साइबर अपराध को दो भागों में बांटा गया है, वित्तीय और गैर-वित्तीय. कुल मामलों में 87 प्रतिशत वित्तीय फ्रॉड हैं. इनमें सेक्सटॉर्शन, इनवेस्टमेंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट प्रमुख हैं. 13 प्रतिशत मामलों में डाटा चोरी और सोशल मीडिया हैकिंग शामिल है.

अक्टूबर 2025 में भदोही पुलिस ने ₹5 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 7 अपराधियों को पकड़ा था. (Photo Credit: ETV Bharat)

देशभर के चौंकाने वाले आंकड़े: जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक सेक्सटॉर्शन के 2.98 लाख मामले दर्ज हुए. इनवेस्टमेंट स्कैम में 7830 करोड़ रुपये की ठगी हुई. डिजिटल अरेस्ट मामलों में 3129 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. क्रेडिट कार्ड और ई-कॉमर्स फ्रॉड भी तेजी से बढ़े हैं.

यूपी में साइबर सुरक्षा व्यवस्था: यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर थाने बनाए गए हैं. हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क मौजूद है. पांच लाख से अधिक के मामलों की जांच साइबर थाने करते हैं. कम रकम के मामलों में सिविल पुलिस साइबर सेल की मदद लेती है.

ट्रेनिंग और तकनीकी तैयारी: साइबर क्राइम से निपटने के लिए 15 हाईटेक कमांडो तैनात हैं. इनमें से आठ जोन स्तर पर और बाकी मुख्यालय में ट्रेनिंग दे रहे हैं. साइबर ट्रेनिंग लैब में डिजिटल एविडेंस जुटाने की ट्रेनिंग दी जाती है. अब तक 3 लाख फोन नंबर ब्लॉक और 1 लाख बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं.

पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे संबंधित राज्य और जिला पुलिस स्टेशनों पर भेजी जाती हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

I4C और NCRB की भूमिका: गृह मंत्रालय ने I4C प्लेटफॉर्म तैयार किया है. इसके तहत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है. यहां दर्ज शिकायतों की जानकारी सभी राज्यों से साझा होती है. इससे अपराधियों पर कार्रवाई आसान हो जाती है.

कानपुर में मात्र 15 दिनों के भीतर 25 लोगों से ₹5.14 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया. (Photo Credit: ETV Bharat)

Bharat Tool- विदेशों से साइबर अपराध में समन्वय के लिए भारत टूल का प्रयोग किया जाता है. सीबीआई के सहयोग से विदेश में बैठे साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए इस टूल की मदद से कार्रवाई की जाती है.

Sudarsan- इसकी मदद से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाती है. इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि हैशटैग (#) को फीड कर उस विषय से सबंधित सोशल मीडिया की एक्टिविटी प्राप्त हो जाती है, जिस पर पुलिस निगरानी रखती है. इसका प्रयोग खास तौर पर दंगे या किसी बड़े आंदोलन पर नजर रखने के लिए किया जाता है.

साइबर अपराध में बढ़ोतरी (Photo Credit: ETV Bharat)

Pratibimb- ये टूल NCRB पर की गई शिकायत से प्राप्त फोन नंबर से अपराधी की लोकेशन निकाल गूगल मैप पर शो कर देता है, जिससे पुलिस को तत्काल अपराधी की लोकेशन का पता चल जाता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई साइबर अपराध महाराष्ट्र में दर्ज किया जाता है, लेकिन अपराध करने वाला यूपी का है तो ये ऐप उसकी लोकेशन निकाल कर तत्काल पुलिस को उपलब्ध करा देता है.

नोएडा में ₹12 करोड़ की बड़ी ठगी वर्ष 2025 में हुई थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

साइबर अपराध से बचाव के उपाय: अधिकारियों ने बताया कि थोड़ी सतर्कता से साइबर अपराध रोका जा सकता है. किसी भी घटना पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या पोर्टल पर शिकायत करें. संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराएं. जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों से भी संपर्क करें.

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