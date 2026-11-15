औरैया में छत के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकार बीटेक छात्र की मौत
कुदरकोट थाना क्षेत्र के वैवाह गांव में हुई दुखद घटना. छात्र ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:08 PM IST
औरैया : कुदरकोट थाना क्षेत्र के वैवाह गांव में मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से बीटेक छात्र अर्पित पाल (20) की मौत हो गई. अर्पित दीपावली की छुट्टियों में ग्रेटर नोएडा से घर आया था. अर्पित के घर आने से खुशियां लौटी थीं, उसी घर में बेटे की मौत के बाद अब मातम पसरा है. शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा लगाया गया तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
कुदरकोट थाना क्षेत्र के वैवाह गांव निवासी शिवकांत पाल का बेटा अर्पित पाल (20) ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में बीटेक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. दीपावली की छुट्टियों में वह घर आया था. शुक्रवार को अर्पित अपने मकान की छत पर मौजूद था. इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजन आनन-फानन उसे इटावा के जेके अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अर्पित की मौत से परिवार की उम्मीदों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का कहना है कि मकान के पास लगे विद्युत पोल और छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटवाने के लिए विद्युत विभाग से शिकायत की गई थी. इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. परिवार का आरोप है कि समय रहते लाइन हट गई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता.
एसडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर विद्युत लाइन की नाप कराई गई है. जल्द ही लाइन हटवाई जाएगी. साथ ही पीड़ित परिवार को नियमानुसार सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी.