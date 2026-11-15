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औरैया में छत के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकार बीटेक छात्र की मौत

करंट से युवक की मौत के बाद गमगीन बैठे ग्रामीण व परिजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : कुदरकोट थाना क्षेत्र के वैवाह गांव में मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से बीटेक छात्र अर्पित पाल (20) की मौत हो गई. अर्पित दीपावली की छुट्टियों में ग्रेटर नोएडा से घर आया था. अर्पित के घर आने से खुशियां लौटी थीं, उसी घर में बेटे की मौत के बाद अब मातम पसरा है. शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा लगाया गया तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई.





कुदरकोट थाना क्षेत्र के वैवाह गांव निवासी शिवकांत पाल का बेटा अर्पित पाल (20) ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में बीटेक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. दीपावली की छुट्टियों में वह घर आया था. शुक्रवार को अर्पित अपने मकान की छत पर मौजूद था. इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजन आनन-फानन उसे इटावा के जेके अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.