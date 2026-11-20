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औरैया में रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों शव नेपाली युवकों के थे; टूटे सिम के सहारे मिला सुराग, मौत की गुत्थी सुलझानी अभी बाकी

औरैया में दो युवकों की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

औरैया : अछल्दा थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह मिले दो युवकों के शवों की पहचान हो गई है। दोनों मृतक नेपाल के मकवानपुर जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने टूटे हुए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर दूसरे मोबाइल में डाला। इसके बाद सिम पर फोन आने से दोनों युवकों की पहचान हो सकी। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी थी.





बता दें, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे स्टेशन मास्टर ने अछल्दा पुलिस को दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर दो युवकों के शव पड़े होने की सूचना दी थी. दोनों शव धारा का पुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे अलग-अलग स्थानों पर मिले थे. एक शव रेलवे के पोल संख्या 1112/3 के पास और दूसरा शव पोल संख्या 1112/10 के नजदीक पड़ा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था.