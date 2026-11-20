औरैया में रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों शव नेपाली युवकों के थे; टूटे सिम के सहारे मिला सुराग, मौत की गुत्थी सुलझानी अभी बाकी
अछल्दा थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह मिले थे शव. गुजरात से नेपाल जा रहे थे दोनों युवक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:57 PM IST
औरैया : अछल्दा थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह मिले दो युवकों के शवों की पहचान हो गई है। दोनों मृतक नेपाल के मकवानपुर जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने टूटे हुए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर दूसरे मोबाइल में डाला। इसके बाद सिम पर फोन आने से दोनों युवकों की पहचान हो सकी। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी थी.
बता दें, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे स्टेशन मास्टर ने अछल्दा पुलिस को दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर दो युवकों के शव पड़े होने की सूचना दी थी. दोनों शव धारा का पुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे अलग-अलग स्थानों पर मिले थे. एक शव रेलवे के पोल संख्या 1112/3 के पास और दूसरा शव पोल संख्या 1112/10 के नजदीक पड़ा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था.
थाना प्रभारी जीतमल चौधरी के अनुसार दोनों की पहचान टूटे मोबाइल से मिले सिम कार्ड पर कॉल आने के बाद हो चुकी है. एक युवक की पहचान नेपाल के मकवानपुर जिले के हेटौंडा स्थित पदम पोखरी निवासी विवेक विश्वकर्मा (29) पुत्र सोमालाल के रूप में हुई है. दूसरे युवक की पहचान इसी क्षेत्र के लक्ष्मण टॉड (31) पुत्र तेज बहादुर के रूप में हुई है.
परिजनों ने पुलिस को बताया है कि विवेक और लक्ष्मण दोनों मेले में दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. वे गुजरात के वापी में काम करने के बाद वहां से अपने घर नेपाल लौट रहे थे. इसी दौरान दोनों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने बताया कि दोनों युवक किन परिस्थितियों में रेल ट्रैक तक पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. मामले की जांच की जा रही है.