औरैया में दीपावली के दिन गांव के बाहर मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
परिजनों का कहना है कि गांव में कुछ लोगों के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 3:31 PM IST
औरैया: दीपावली के दिन परिवार के एक सदस्य की मौत की खबर ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया. बेला थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव के बाहर रविवार को 40 साल के धर्मवीर का शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गई.
बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा के अनुसार, मृतक की पहचान लिधौरा गांव निवासी धर्मवीर पुत्र नवाब सिंह के रूप में हुई है. धर्मवीर पल्लेदारी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार के लिए वह रोजी-रोटी का सहारा था. दीपावली के दिन गांव के बाहर उसका शव मिलने की खबर ने परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया.
परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि गांव में कुछ लोगों के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते धर्मवीर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई. हालांकि, परिजनों के इन आरोपों की अभी पुलिस जांच कर रही है. परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मामले की सूचना मितले ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. आला अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी जुटाई.
बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- फिरोजाबाद में महिला की हत्या का खुलासा; तीन आरोपी गिरफ्तार, मकान बंटवारे के विवाद में हुई थी वारदात