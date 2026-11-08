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औरैया में दीपावली के दिन गांव के बाहर मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, गांव के बाहर मिला 40 वर्षीय धर्मवीर का शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: दीपावली के दिन परिवार के एक सदस्य की मौत की खबर ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया. बेला थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव के बाहर रविवार को 40 साल के धर्मवीर का शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गई.

बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा के अनुसार, मृतक की पहचान लिधौरा गांव निवासी धर्मवीर पुत्र नवाब सिंह के रूप में हुई है. धर्मवीर पल्लेदारी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार के लिए वह रोजी-रोटी का सहारा था. दीपावली के दिन गांव के बाहर उसका शव मिलने की खबर ने परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया.