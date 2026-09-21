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औरैया में एटीएम में पत्ती लगाकर रुपये फंसाने की कोशिश: सीसीटीवी में कैद हुई करतूत, आरोपी फरार

औरैया में एटीएम से रुपये चुराने का नया तरीका. ( Photo Credit: ETV Bharat )