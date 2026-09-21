औरैया में एटीएम में पत्ती लगाकर रुपये फंसाने की कोशिश: सीसीटीवी में कैद हुई करतूत, आरोपी फरार
सीसीटीवी में करतूत कैद होने के बाद आरोपी फरार हो गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 10:42 PM IST
औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र के चमनगंज तिराहे पर स्थित इंडिया वन एटीएम में सोमवार शाम एक युवक ने पत्ती लगाकर रुपये फंसाने की कोशिश की. युवक की यह करतूत एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही एटीएम फ्रेंचाइजर सिराजुद्दीन ने डायल 112 पर पुलिस को खबर दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज के साथ एटीएम में लगाई गई पत्ती को अपने कब्ज़े में ले लिया है.
500 रुपये निकालकर रिजेक्टर पर लगाई पत्ती: सोमवार देर शाम एक युवक एटीएम में पहुंचा. उसने पहले मशीन से 500 रुपये निकाले. इसके बाद जेब से एक पत्ती निकालकर एटीएम के रुपये निकलने वाले स्थान यानी रिजेक्टर पर लगा दी. आरोप है कि उसकी योजना थी कि जब अगला ग्राहक रुपये निकाले तो रकम मशीन के अंदर फंस जाए और बाद में वह उसे निकाल ले.
कैमरे में कैद हुई करतूत, आरोपी युवक फरार: युवक की यह चाल कामयाब होने से पहले ही उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. कैमरे में अपनी करतूत कैद होने की भनक लगते ही युवक मौके से भाग निकला. एटीएम के फ्रेंचाइजर सिराजुद्दीन ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई थी. खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने एटीएम का मुआयना किया.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस: पुलिस एटीएम में लगाई गई पत्ती और सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई है. फुटेज में युवक का चेहरा साफ़ दिखाई दे रहा है. पुलिस फुटेज के आधार पर युवक की पहचान और उसकी तलाश में जुट गई है. फफूंद थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि एटीएम मशीन में पत्ती लगाने की खबर मिली थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.
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