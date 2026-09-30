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औरैया में अन्हाईया नदी के उफान से 100 बीघा फसल जलमग्न: किसानों ने खुद श्रमदान कर खोला बंद नाला

औरैया में अन्हाईया नदी का जलस्तर बढ़ने से 100 बीघा फसल जलमग्न हो गई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: औरैया जिले के बिधूना तहसील स्थित कुदरकोट इलाके में अन्हाईया नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से खेतों में पानी भर गया है. बाढ़ और जलजमाव की वजह से करीब 100 बीघा खड़ी फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है. फसल डूबने से इलाके के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. दिन-प्रतिदिन पानी का स्तर बढ़ने से पूरी मेहनत बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा था.