औरैया में अन्हाईया नदी के उफान से 100 बीघा फसल जलमग्न: किसानों ने खुद श्रमदान कर खोला बंद नाला
बिधूना के किसानों ने प्रशासनिक मदद का इंतजार किए बिना खुद श्रमदान कर नाला साफ किया और जल निकासी शुरू कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 5:48 PM IST
औरैया: औरैया जिले के बिधूना तहसील स्थित कुदरकोट इलाके में अन्हाईया नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से खेतों में पानी भर गया है. बाढ़ और जलजमाव की वजह से करीब 100 बीघा खड़ी फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है. फसल डूबने से इलाके के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. दिन-प्रतिदिन पानी का स्तर बढ़ने से पूरी मेहनत बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा था.
सरकारी मदद के बिना मैदान में उतरे किसान: फसल को तबाही से बचाने के लिए भाईपूरा और झुगुरियापुर गांव के किसानों ने किसी प्रशासनिक मदद का इंतजार नहीं किया. किसानों ने खुद ही फावड़ा उठाकर सामूहिक रूप से श्रमदान करने का फैसला लिया. उन्होंने राठा बम्बा के सेफीन की अपने हाथों से सफाई शुरू की ताकि बंद पड़े नाले को खोलकर जल निकासी का रास्ता बनाया जा सके. किसानों का मानना है कि पानी का बहाव तेज होने पर ही खेतों से जलजमाव कम हो सकेगा.
दर्जनों ग्रामीणों ने मिलकर साफ किया नाला: इस सामूहिक प्रयास में विशेष यादव के साथ विमलेश, निर्भयचंद, राहुल, कप्तान सिंह और अनोखे लाल समेत दर्जनों किसान जुटे रहे. नाले और निकासी वाले रास्तों से कूड़ा-कचरा हटाकर पानी के बहाव को तेजी से आगे बढ़ाया गया. इसके बाद नगला लहुआ, नगला लालजू और आंबेडकर नगर गांव के ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए. नाले की सफाई के बाद खेतों से पानी तेजी से निकलने लगा, जिससे किसानों में फसल बचने की उम्मीद जगी है.
नाले के गेट बंद होने से बिगड़े थे हालात: भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिलाध्यक्ष विशेष यादव ने बताया कि लंबे समय से नाले के गेट की सफाई नहीं हुई थी. बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की निकासी पूरी तरह ठप पड़ गई थी, जिससे खेतों में पानी भर गया. किसानों ने अपनी तत्परता से फिलहाल बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है. किसानों का कहना है कि अगर समय रहते सफाई हो जाती तो 100 बीघा फसल को डूबने से पूरी तरह बचाया जा सकता था.
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