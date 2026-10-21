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औरैया के 75 साल के शादी वाले बुजुर्ग राम सुगर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 30 वर्षीय प्रेमिका रीना राजपूत से करुंगा शादी

औरैया: एक अनोखी स्टोरी 75 साल के राम सुगर और 30 साल की ब्लॉगर रीना राजपूत के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं. दोनों के कथित सगाई और हल्दी की रस्म से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद अब राम सुगर ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उसने वीडियो के ज़रिए अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात कही है.

साथ ही, सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस पूरे मामले को ड्रामा बताए जाने वाली चर्चाओं को गलत बताया है. सामने आए नए वीडियो में रामसुगर के साथ उनकी बेटी राधा भी है जो ब्लॉगर रीना राजपूत की दोस्त हैं.

राम सुगर का कहना है कि उनकी शादी को लेकर जिस तरह की खबरें और बातें सोशल मीडिया पर हो रहीं, वह सही नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रीना राजपूत से ही शादी करेंगे. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

दरअसल, राम सुगर (75) उस समय सुर्खियों में आए, जब सोशल मीडिया पर 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना राजपूत के साथ उनके सगाई और हल्दी की रस्म जैसे वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. इन वीडियो के सामने आने के बाद ये मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया. उम्र के बड़े अंतर के चलते सोशल मीडिया यूजर्स भी इस रिश्ते को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.



इसी बीच कुछ लोगों की ओर से यह सवाल उठाए जाने लगे कि कहीं यह सब सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है. हालांकि, राम सुगर ने अपने वीडियो में इन चर्चाओं को खारिज करते हुए शादी करने की बात दोहराई है. अब राम सुगर के इस बयान के बाद लोगों की निगाहें दोनों की शादी पर टिकी हैं.



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